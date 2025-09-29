Barca lên đỉnh bảng La Liga

Tây Ban NhaThắng ngược Real Sociedad 2-1 ở vòng bảy, Barca chiếm ngôi đầu của Real tại La Liga.

Trận đấu đánh dấu sự trở lại của Lamine Yamal, người bỏ lỡ bốn trận gần nhất vì chấn thương háng. Quả Bóng Bạc 2025 vào sân ở phút 58 và chỉ cần một phút để ghi dấu ấn, khi kiến tạo cho Robert Lewandowski ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Yamal (trái) chia vui cùng Lewandowski sau bàn ấn định chiến thắng 2-1, trên sân Olympic, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Sau khi hội đồng thành phố từ chối cấp phép sử dụng lại sân Camp Nou hồi đầu tuần, Barca tiếp tục thi đấu trên sân Olympic, sân nhà của họ trong hai mùa qua. Chủ nhà nhanh chóng dồn ép Real Sociedad trên khắp mặt sân, đến mức đội quân của Sergio Francisco gần như không thể lên bóng.

Pha cứu thua khó tin của Alex Remiro đã từ chối cú dứt điểm của Marcus Rashford sau tình huống phối hợp đá phạt góc thông minh, trong khi hàng thủ năm người của đội khách vẫn kiên cường trước sức ép dữ dội. Sau 20 phút, Barca cầm bóng tới 89%, buộc Mikel Oyarzabal cùng đồng đội chỉ biết chạy theo bóng. Tuy nhiên, ngoài pha dứt điểm của Rashford và cú sút xa sệt của Ronald Araujo, đội chủ sân gần như không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt.

Dù nỗ lực, Barca vẫn không thể phá vỡ thế cân bằng. Đối thủ xứ Basque thay họ làm điều đó ở phút 30. Ít phút sau khi bỏ lỡ thời cơ từ sai lầm của tân binh 17 tuổi Dro Fernandez bên phía Barca, Sociedad tận dụng cơ hội thứ hai. Từ pha phản công nhanh, Alvaro Odriozola đón đường tạt bóng, mở tỷ số cho đội khách. Ngay sau đó, Remiro lại có pha cứu thua xuất thần ngăn cản một bàn phản lưới mười mươi, còn cú đá bồi của Pedri bất ngờ chệch hướng ra ngoài khi đập chân Igor Zubeldia.

Nhưng may mắn không song hành với Sociedad đến hết hiệp một, khi Rashford đá phạt góc chuẩn xác để Jules Kounde bật cao đánh đầu gỡ hòa. Bàn thắng cụ thể hóa sức ép của Barca trong 45 phút đầu, với tỷ lệ kiểm soát bóng 86%, tám quả phạt góc cùng sáu cú dứt điểm trúng hướng cầu môn.

Rashford (giữa) đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Real Sociedad, trên sân Olympic, Barcelona, Tây Ban Nha hôm 28/9. Ảnh: Reuters

Hiệp hai mở ra với thế trận ăn miếng trả miếng hấp dẫn. Đường căng ngang của Aihen Munoz chỉ thiếu một pha chạm bóng để đội khách tái lập thế dẫn trước. Gặp nhà ĐKVĐ, việc phung phí cơ hội thường phải trả giá. Chỉ một phút sau khi vào sân, Yamal đột phá dũng mãnh rồi căng ngang chuẩn xác cho Lewandowski đánh đầu dũng mãnh, đưa Barca vượt lên. Lần thứ ba trong sáu vòng, bộ đôi này phối hợp tạo nên bàn thắng cho thầy trò Hansi Flick.

Oyarzabal suýt khiến cả sân Olympic câm lặng ngay sau đó, nhưng pha chạm bóng lỗi khiến cơ hội trôi qua. Barca nhanh chóng lấy lại sự tự tin, còn Remiro tiếp tục xuất sắc cản phá những cú sút căng của Rashford và Dani Olmo, trong khi bàn thắng của Lamine Yamal bị từ chối vì việt vị.

Việc Barca dâng cao sau khi dẫn bàn khiến họ để lộ những khoảng trống. Takefusa Kubo hai lần tiến gần bàn gỡ hòa, bằng những cú sút trúng cột dọc rồi xà ngang trong những phút cuối. Ở đầu kia sân, Lewandowski cũng lỡ cú đúp sau khi đệm bóng trúng xà.

Dù phải thi đấu ở sân nhà tạm thời, Barca thắng 10 trong 12 trận gần nhất tại Olympic, hay còn gọi là sân Estadi Lluis Companys. Họ cũng thắng 27 trong 28 lần tiếp Sociedad trên sân nhà ở La Liga gần đây. Với việc Real thảm bại 2-5 trên sân Atletico, Barca chiếm đỉnh bảng với 19 điểm, nhiều hơn một điểm so với thầy trò Xabi Alonso.

Vy Anh