Bảo Thy sinh con

TP HCMBảo Thy sinh con đầu lòng giữa tháng 11, đúng dịp kỷ niệm hai năm cưới của vợ chồng cô.

Cô viết trên trang cá nhân sáng 15/11: "Tôi đã trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới. Cảm ơn mọi người luôn quan tâm và yêu thương tôi. Cám ơn con vì đã đến với gia đình và làm cho cuộc sống của mẹ tuyệt vời hơn bao giờ hết". Khán giả chúc mừng, bày tỏ bất ngờ vì trước đó, người đẹp không chia sẻ gì về việc mang bầu. Trong những bài phỏng vấn gần đây, cô nói con cái là duyên trời cho, vì vậy không vội vã.

Tên Thánh của con Bảo Thy là Jerard. Ca sĩ không tiết lộ ngày sinh bé.

Cô nói trước đó giữ kín tin vui vì muốn đợi đến ngày con chào đời bình an. Ca sĩ gặp nhiều thử thách khi mang bầu như xuất huyết dạ dày, phải dùng thuốc điều trị trong hai tuần ở tháng thứ tư thai kỳ. Khi tiêm mũi hai vaccine Covid-19, cô bị sốt đến 39,5 độ C. Bảo Thy thấy may mắn khi con vẫn khỏe mạnh, đạp bụng mẹ tốt và gọi em bé là "siêu nhân".

Mang bầu trong thời dịch, cô và ông xã chú ý đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Ca sĩ không ra đường trong nhiều tháng qua, nhân viên giúp việc ở nhà cũng thực hiện "ba tại chỗ". Chồng cô là đầu bếp chính, nấu đủ món ăn ngon để tẩm bổ cho vợ, trêu đùa để cô giảm mệt mỏi, căng thẳng.

Bảo Thy được chồng chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật tại gia khi cô mang thai ở tháng thứ tư.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM, là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy đóng phim và làm MC. Ca sĩ cưới tháng 11/2019 cùng mối tình đầu của cô. Vài tháng sau ngày cưới, họ đi du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Mỹ... Cô nói muốn đi chơi thoải mái trong một năm trước khi sinh con.

Bảo Thy hát 'Ngôi nhà hoa hồng' Bảo Thy hát "Ngôi nhà hoa hồng". Video: Vie.

Vân An (Ảnh: Facebook Bảo Thy)