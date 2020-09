Bảo Thy từng kiếm 500 triệu đồng một tháng

Ca sĩ Bảo Thy nhận cát-xê 15 triệu mỗi show năm 2006, có khi kiếm được 500 triệu một tháng nhờ nổi tiếng từ Miss Audition.

Là khách mời trong chương trình Bài hát đầu tiên phát sóng tối 28/9, Bảo Thy tâm sự nhiều kỷ niệm trong 14 năm ca hát. Năm 18 tuổi, cô thường viết lời các ca khúc nhạc ngoại, đưa lên blog. Khi bạn đăng ký cho Bảo Thy tham gia Miss Audition (tiền thân của Miss Teen), ban tổ chức đề nghị cô trình diễn một tiết mục trong chung kết. Liên khúc 10 Minutes - Please Tell Me Why sau đó nhận hiệu ứng tốt, giúp Bảo Thy trở thành thần tượng của giới trẻ.

Sau khi nổi tiếng, cô gác kế hoạch du học Mỹ để trở thành ca sĩ. Bảo Thy nhớ lại thời điểm mới vào nghề, cô thường xuyên vắng nhà, dành phần lớn thời gian ngồi trên ôtô và máy bay để chạy "sô". "Cát-xê lúc ấy của tôi là 15 triệu mỗi đêm diễn", Bảo Thy nói.

Bảo Thy kiếm 500 triệu đồng một tháng thưở mới vào nghề Bảo Thy tiết lộ cát-xê trong chương trình "Bài hát đầu tiên". Video: Vie Channel.

Năm 2008, cô vay bố mẹ 500 triệu đồng để làm album đầu tay. "Chỉ sau một tháng, nhờ trúng vài hợp đồng quảng cáo và chăm chỉ chạy 'sô', tôi kiếm đủ tiền trả bố mẹ. Khi đưa tôi tiền, bố mẹ không hề nghĩ tôi sẽ trả lại", Bảo Thy kể.

Ca sĩ cũng nhớ lại biến cố bị gắn mác "đạo nhạc" vì hay hát các ca khúc nhạc ngoại lời Việt. "Dù làm gì, những người ghét tôi cũng chỉ trích, dù tôi sau đó đã xin phép bản quyền, luôn ghi chú rõ ràng. Những lời chửi bới là động lực để tôi sau đó ra mắt nhiều ca khúc thuần Việt hoàn toàn như Công chúa bong bóng, Ngôi nhà hoa hồng, Khóc thêm lần nữa, Ngọn đồi chong chóng, Ngốc nghếch, Đa nghi...".

Từ sau khi kết hôn, Bảo Thy dành thời gian đi du lịch, không hoạt động âm nhạc. Ảnh: Vie Channel.

Thời gian khó khăn nhất với Bảo Thy là năm 26 tuổi. Khi đó, cô chật vật xây dựng hình ảnh. "Tôi không thể mãi là công chúa. Nếu vẫn mặc váy xòe bồng bềnh lên sân khấu, tôi sẽ bị lạc hậu. Tôi gồng mình theo hình tượng gợi cảm, ăn mặc, biểu diễn sexy. Đó không phải là tôi. Khi lên sân khấu, tôi chăm chăm kéo váy, kéo áo, lo sẽ bị hở. Tôi cảm thấy loay hoay, quyết định dừng lại ba năm". Năm 2017, cô tái xuất ở chương trình The Remix, đồng thời thành công với hit Là con gái phải xinh của Đỗ Hiếu.

Trong chương trình, để chứng minh khả năng biến hóa, Bảo Thy hát live Baby anh đừng quay gót theo phong cách jazz, Là con gái phải xinh với bản phối acoustic. Cô song ca với Amee liên khúc Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Anh nhà ở đâu thế. Cô chọn Amee là khách mời vì cho rằng đàn em là thế hệ kế cận thành công với hình ảnh công chúa.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thuý Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM, là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy đóng phim và làm MC.

Hà Thu