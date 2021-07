Bảo Thy: 'Cưới chồng rồi tôi mới biết vào bếp'

Từng được mẹ chăm như công chúa, sau khi cưới, ca sĩ Bảo Thy "lăn" vào bếp học nấu nướng, trồng vườn rau để bữa ăn gia đình dinh dưỡng.

- Sinh nhật chị năm nay trúng vào giãn cách xã hội. Cảm xúc của chị ra sao?

- Ban đầu, tôi định thuê biệt thự ven biển và mời khoảng 30 người thân. Còn chồng muốn tổ chức tiệc bất ngờ cho tôi ở một nhà hàng. Mọi thứ anh đã chuẩn bị xong, nhưng sát ngày thì giãn cách xã hội nên phải hủy.

Ngày sinh nhật 2/6, anh bảo tôi có người sắp đến sửa đường ống nước nên đừng xuống nhà. Khi tôi ngủ dậy, anh đã trang trí một không gian lung linh. Tôi bất ngờ vì không nghĩ chỉ có anh và vài người giúp việc mà có thể làm ra mọi thứ như vậy. Anh còn tự tay nấu những món ngon cho tôi. Mọi năm, tôi thường đón tuổi mới ở nước ngoài. Năm nay phải ở nhà, tôi vẫn thấy thật hạnh phúc. Điều ước của tôi là mọi người bình an, mạnh khỏe và vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Bảo Thy nói bất ngờ khi chồng tự tay chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật tại gia cho cô.

- Một năm rưỡi sau kết hôn, chị thấy cuộc sống thay đổi thế nào?

- Tôi không tham vọng, không đặt những mục tiêu khiến bản thân áp lực. Sau khi lấy chồng, tôi trưởng thành hơn, cuộc sống thay đổi theo hướng tích cực. Chẳng hạn, tôi ngủ sớm, không bật máy lạnh cả ngày như trước mà mở cửa sổ đón gió trời. Buổi sáng, tôi dậy sớm tập yoga hoặc thiền, ăn uống đúng giờ.

Trước đây, tôi mắc bệnh mất ngủ và đau dạ dày, bắt nguồn từ thói quen ăn uống, sinh hoạt không lành mạnh do nghề ca hát. Nhờ chồng, tôi sống có trách nhiệm với bản thân hơn, từ đó sức khỏe tăng lên thấy rõ. Ngày xưa, khi tôi đi hát thì không cần giảm cân, vì chạy show quá tiêu tốn năng lượng. Nhưng bây giờ, tôi tận hưởng cuộc sống, ăn ngủ ngon nên rất dễ béo ra. Mỗi khi thấy cơ thể tròn trịa, tôi trở về chế độ luyện tập, ăn uống kiêng khem.

Khoảng sáu tháng đầu sống chung, vợ chồng tôi có tranh cãi do bất đồng ý kiến. Nhưng may mắn, cả hai bỏ bớt cái tôi để lắng nghe nhau. Dù ai đúng ai sai, chúng tôi cố gắng nhìn ra những điểm tích cực của người thương. Tôi không thích giận dỗi vô cớ, đỏng đảnh để bắt người khác dỗ dành. Tôi im lặng khi có chuyện không vui, còn anh luôn là người làm hòa trước. Chuyện nào đã qua, tôi không bao giờ nhắc lại nữa. Nhờ vậy, hôn nhân đến giờ vẫn rất bình yên.

Bảo Thy khoe một bữa ăn cô nấu với các loại rau tự trồng trong vườn nhà.

- Chị học gì để trở thành người phụ nữ của gia đình?

- Tôi thấy hài lòng và tự tin hơn ở bản thân sau khi rời showbiz. Tôi từng không biết nữ công gia chánh vì được mẹ cưng chiều như công chúa. Giờ, tôi thích học nấu ăn, tự tay chăm sóc chồng, quán xuyến nhà cửa. Phòng ngủ của hai vợ chồng do tôi một tay dọn dẹp, sắp xếp.

Nhà bố mẹ cách nhà chúng tôi chỉ 10 phút. Trong một năm đầu sau cưới, tôi về thăm nhà liên tục, chồng cũng ủng hộ. Thời độc thân, tôi ngủ với mẹ. Trước đợt dịch này, cứ cuối tuần, tôi vẫn về nhà ôm mẹ ngủ. Mẹ luôn dặn tôi làm vợ phải nhẹ nhàng, bao dung. Mẹ thường sang nhà chỉ tôi sắp xếp đồ đạc, giữ gian bếp luôn gọn gàng, ấm cúng. Tuy ban đầu còn nhiều thiếu sót, tôi nghĩ mình đã đảm đang hơn. Không chỉ trở thành người phụ nữ của gia đình, tôi vui vì đã thay đổi nhận thức, trở nên độc lập thay vì dựa dẫm vào mẹ.

- Vợ chồng chị tạo niềm vui cho nhau ra sao khi ở nhà?

- Đợt giãn cách trước, tôi học rất nhiều món mới, mỗi ngày đãi chồng một món. Năm nay, đến lượt chồng giành trổ tài. Anh có năng khiếu nấu ăn và chế biến kiểu gì cũng ngon. Nhà có hồ bơi nước mặn, phòng chiếu phim, tập gym... nên tôi vẫn có nhiều cách giải trí, rèn luyện sức khỏe.

Ban đầu, tôi định dành một năm đi khắp thế giới, trải nghiệm, sau đó tập trung cho gia đình và sinh con. Nhưng dịch đã thay đổi mọi thứ. Lần đầu tiên trong đời, tôi ở nhà suốt hai tháng rưỡi, xa bố mẹ ruột cũng hơn một tháng. Tôi không gặp ai ngoài những người đang sống cùng nhà. Dù cũng có lúc buồn, chúng tôi thường trêu đùa, trò chuyện để không khí luôn tích cực. Hai vợ chồng cũng có công việc độc lập, mỗi người ôm laptop ra một góc nhà ngồi làm nên không thấy buồn chán. Tôi cũng xem nhiều kênh online, lên kế hoạch cho những chuyến đi sau khi đường bay mở lại.

Cô đăng ảnh bên ông xã từ phía sau nhân kỷ niệm sáu tháng về cùng một nhà. Chồng Bảo Thy - doanh nhân Phan Lĩnh - thích sự riêng tư, vì vậy cô hiếm khi công khai ảnh anh.

- Nhiều người nói chị có cuộc sống may mắn từ thời độc thân đến khi lấy chồng. Chị nghĩ sao?

- Cuộc sống của tôi cũng như nhiều người, không chỉ toàn màu hồng. Nhưng tôi hạn chế kể lể, than vãn về những điều tiêu cực. Tôi sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, điều đó tạo tiền đề để anh em chúng tôi phát triển tốt. Nhưng về sự nghiệp hay việc lấy chồng giàu, tôi không nghĩ đó là do may mắn. Khi còn độc thân, tôi đã cố gắng làm việc không ngừng, xây dựng thương hiệu làm đẹp riêng, cũng được xem là người thành đạt trong xã hội. Với tôi, hôn nhân là kết quả của một tình yêu đủ chín muồi, sự hòa hợp về tính cách, giá trị sống... Trước khi cưới, tôi tìm hiểu về chồng một thời gian dài và xin lời khuyên từ gia đình, bạn bè chứ không vội vàng quyết định.

Tôi luôn chia sẻ với những người xung quanh về việc sống vui vẻ, có ích. Tôi tin khi bạn đối xử với những người xung quanh bằng sự tử tế, tình yêu thương và bao dung, cuộc đời sẽ trả lại cho bạn những gì xứng đáng nhất.

- Cảm xúc của chị khi xa khán giả nhiều tháng?

- Trước đợt dịch này, tôi vẫn nhận được nhiều lời mời đi diễn nhưng chọn lọc kỹ. Mỗi khi nghe các đồng nghiệp tập chương trình hay trình diễn ở sân khấu gần nhà, tự nhiên tôi rớt nước mắt. Nhưng đây là lựa chọn của tôi nên tôi dặn lòng không buồn nhiều. Tôi dự định thu âm và ra album mới, có thể quay MV, để đỡ nhớ khán giả, nhớ nghề. Nhưng với tình hình này, tôi chưa biết khi nào mới có thể thực hiện, hy vọng trong năm sau.

Bảo Thy tên thật Trần Thị Thúy Loan, sinh năm 1988 tại TP HCM, là một trong những tên tuổi thành công với dòng nhạc teen pop thập niên 2000. Ngoài ca hát, Bảo Thy đóng phim và làm MC. Ca sĩ cưới tháng 11/2019 cùng mối tình đầu của cô. Chỉ trong vài tháng sau ngày cưới, họ đã đi du lịch nhiều nơi như Singapore, Hàn Quốc, Mỹ...

Vân An (ảnh, video: Facebook Bảo Thy)