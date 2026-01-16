Báo Tây Ban Nha: 'Real muốn bổ nhiệm Mourinho'

Tây Ban NhaTheo kênh Tây Ban Nha COPE, Chủ tịch Florentino Perez đang cân nhắc khả năng đưa HLV Jose Mourinho trở lại dẫn dắt Real Madrid.

Thông tin được nhà báo Alfredo Relano đưa ra trong chương trình El Partidazo de COPE. Mourinho đang gây ầm ĩ tại Benfica, khiến ông có nguy cơ bị sa thải. Theo nhà báo này, Mourinho là HLV duy nhất Perez từng thực sự hài lòng và có quan hệ tốt.

Chủ tịch Real, Florentino Perez (trái) và HLV Jose Mourinho. Ảnh: AFP

Mourinho từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013, giúp đội đoạt một La Liga, một Cup Nhà vua và một Siêu cup Tây Ban Nha. Tỷ lệ thắng của đội bóng dưới thời HLV người Bồ Đào Nha đạt 71,9%, cao thứ ba lịch sử sau Manuel Pellegrini 2009-2010 (75%) và Carlo Ancelotti 2013-2015 (74,8%).

Mourinho hiện dẫn dắt Benfica, nhưng không mấy thành công, thậm chí gần như chắc chắn trắng tay dù mùa giải mới đi được nửa chặng đường. Đội bóng của ông đã bị loại khỏi Cup Quốc gia, Cup Liên đoàn, đang đứng thứ ba giải VĐQG Bồ Đào Nha và thứ 25 tại Champions League - giải đấu chỉ lấy 16 đội vào giai đoạn knock-out.

Cũng theo tiết lộ của Relano, Chủ tịch Perez rất không hài lòng với màn trình diễn của Real ở Siêu Cup Tây Ban Nha thua kình địch Barca 2-3, dẫn đến quyết định Xabi Alonso bị cho thôi việc. "Thời điểm sa thải cũng hợp lý, bởi nếu đội bóng đoạt Cup, việc thay HLV sẽ trở nên phức tạp hơn", nhà báo này cho biết thêm.

Mâu thuẫn giữa Alonso và Perez bắt đầu từ quan điểm của HLV người Tây Ban Nha về FIFA Club World Cup. Giải đấu này là một phần trong chiến lược hình ảnh mà Perez theo đuổi, và bất kỳ ai không đồng thuận đều khó có chỗ đứng lâu dài. Việc Alonso ban đầu từ chối dẫn dắt đội tham dự giải đấu vì có ít thời gian, sau đó thất bại nặng nề 0-4 trước PSG ở bán kết khiến uy tín của nhà cầm quân này suy giảm.

Truyền thông Tây Ban Nha cũng chỉ ra nghịch lý trong cách Perez sử dụng HLV. Chủ tịch Real không ưa những HLV quá chiều cầu thủ như Vicente del Bosque, Zinedine Zidane hay Carlo Ancelotti. Nhưng khi bổ nhiệm những HLV cứng rắn và có hệ thống, ông lại đứng về phía cầu thủ và làm suy yếu vị thế ban huấn luyện, dẫn đến những mâu thuẫn không tránh khỏi.

Theo COPE, đội hình Real hiện thiếu cân đối. Dù sở hữu vài cầu thủ xuất sắc, chiều sâu đội hình không như ban lãnh đạo tin tưởng. Hàng thủ mong manh, thường xuyên dính chấn thương, thậm chí có nhiều cầu thủ gặp vấn đề thể lực kéo dài. Ở tuyến giữa, kế hoạch xây dựng một tập thể giàu thể lực và gắn kết không phát huy hiệu quả, nếu hàng công không tích cực hỗ trợ.

Về phương án thay thế tạm thời, Relano hoài nghi Alvaro Arbeloa. Ông cho rằng Arbeloa không phải mẫu HLV tạo được cảm hứng cho cầu thủ, khác xa hình ảnh của Zidane trước đây. Cựu hậu vệ 42 tuổi không sở hữu tầm ảnh hưởng hay sự ngưỡng mộ cần thiết trong phòng thay đồ.

Sau khi Real bị đội hạng Nhì Albacete loại khỏi vòng 1/8 Cup Nhà vua, Arbeloa khen ngợi Vinicius Junior dù cầu thủ này không ghi bàn hay kiến tạo, thậm chí mất bóng hơn 20 lần. Vinicius vốn là một trong những cầu thủ chống đội mạnh Alonso, thậm chí từng công khai phản ứng tiêu cực khi bị thay khỏi sân.

Hoàng An (theo COPE)