Bảo tàng 'siêu nhỏ' ẩn trong thang máy cũ

MỹMmuseumm với diện tích hơn 7m2 là bảo tàng nhỏ nhất New York, trưng bày những hiện vật ít người ngờ tới.

Nằm ở một hàng lang hẹp trong ngõ Cortlandt, nơi khu dân cư Tribeca giao với Chinatown, Mmuseumm là bảo tàng nhỏ nhất tại New York. Nhiều du khách dễ dàng bỏ qua bảo tàng này và nơi đây khá khó tìm.

Bảo tàng nằm vỏn vẹn trong một thang máy chở hàng cũ. Ảnh: Mmuseumm

Mmuseumm có diện tích khoảng 7,3 m2, vốn là không gian tái sử dụng của một thang máy chở hàng. Nơi đây không có nhân viên, không có bảo vệ, chỉ mở cửa vào cuối tuần, từ thứ 6 đến chủ nhật. Mmuseumm là cái tên chơi chữ từ "museum", có nghĩa là bảo tàng. Không gian này trưng bày những hiện vật đơn giản nhưng có tính thời sự, kể về cuộc sống và con người ở thời hiện đại.

Nơi đây theo phong cách báo chí khách quan, giúp du khách quan sát hiện vật và tự mình tìm hiểu câu chuyện đằng sau nó. "Tôi coi đây là một hình thức báo chí. Thay vì văn bản, ảnh hoặc video, đây là báo chí dựa trên các hiện vật", Alex Kalman, người sáng lập ra bảo tàng chia sẻ.

Vào những ngày bảo tàng đóng cửa, du khách tò mò chỉ có thể nhìn vào trong thông qua những ô nhỏ trên hai cánh cửa sắt lớn. Ảnh: Adrienne Grunwald/New York Times

Từ khi mở cửa, bảo tàng từng trưng bày các đồ vật được làm bởi tù nhân, hoá đơn từ những bữa ăn cuối cùng của tử tù, vật dụng cá nhân của người nhập cư bị bỏ lại trên sa mạc Arizona, chiếc ví của một người da màu mang theo trước khi bị cảnh sát bắn chết...

Các hiện vật được trưng bày ở đây bao gồm những đồ vật hàng ngày được thể hiện theo những cách "khác thường". Ví dụ, bộ sưu tập "Phân loại ngũ cốc ngô", giới thiệu những hạt ngũ cốc theo kích thước, màu sắc, hình dáng chi tiết. Bộ sưu tập "The Message is the Medium" giới thiệu các sản phẩm có thương hiệu Donald Trump từ nước hoa, nước tăng lực đến rượu... để cung cấp cái nhìn sâu sắc hơn về vị cựu tổng thống.

Các bảng ghi nhãn hiện vật cũng được tối giản hoá. Nếu muốn tìm hiểu thêm về các hiện vật được trưng bày, khách tham quan có thể gọi đến đường dây nóng miễn phí và nhập số thứ tự hiện vật mình quan tâm. Có khoảng 800 hiện vật trong kho lưu trữ của bảo tàng.

Những đồ vật mang thương hiệu Trump được trưng bày trong bảo tàng. Ảnh: Cool Hunting

Không thu phí tham quan, Mmuseumm đề xuất khách quyên góp từ 4 USD để duy trì hoạt động. Nơi này có một quán cà phê bởi vì "chúng tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể gọi đây là bảo tàng nếu không cung cấp cà phê espresso", ông Kalman nói. Quán cà phê nằm dưới dãy nhà trong một không gian thậm chí còn nhỏ hơn khoang thang máy, chỉ rộng vài mét vuông, do Kalman thuê phía sau một cửa hàng.

Trung Nghĩa (Tổng hợp)