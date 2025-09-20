Bão Ragasa tăng cấp nhanh

Một ngày sau khi mạnh lên thành bão, Ragasa đã tăng ba cấp và dự báo tiếp tục mạnh thêm 4-5 cấp trong 24 giờ tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) 750 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 117 km/h (cấp 11), giật cấp 14, di chuyển tây tây bắc 15 km/h.

Dự báo đến 7h sáng mai, bão còn cách Luzon khoảng 530 km, mạnh cấp 13, giật 16. Ngày 22/9, bão áp sát đông bắc Luzon, mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Sau đó bão vào Biển Đông, mạnh cấp 15-16, giật trên 17, hướng tây tây bắc 20-25 km/h.

Dự báo hướng đi bão Ragasa, sáng 20/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đài Nhật Bản nhận định Ragasa có thể đạt 180 km/h khi vào Biển Đông, còn Đài Hong Kong dự báo bão có sức gió 205 km/h, duy trì siêu bão khi tiến gần ven biển Quảng Đông (Trung Quốc).

Do ảnh hưởng bão, từ chiều 22/9, vùng đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão cấp 14-16, giật trên 17; sóng cao trên 10 m.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến, thông báo tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hôm qua, bão Mitag đổ bộ Trung Quốc không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ cuối tháng 8 với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính