Bão Mitag sắp vào Trung Quốc, gây mưa cho miền Bắc

Chiều tối nay bão Mitag vào Trung Quốc với sức gió cấp 8-9, hoàn lưu sau bão dự báo gây mưa cho miền Bắc trong hai ngày 23-24/9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 7h hôm nay, bão Mitag trên vùng biển phía bắc Bắc Biển Đông, cách Hong Kong khoảng 200 km, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, giật cấp 11 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 15 km/h.

Dự báo lúc 19h hôm nay, bão trên đất liền phía nam tỉnh Quảng Đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10, giữ hướng và cường độ. Mitag sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Đài khí tượng Nhật Bản, Hong Kong đều cho rằng bão Mitag khi vào đất liền Trung Quốc với sức gió khoảng 65 km/h và suy yếu nhanh. Đài Việt Nam nhận định vùng áp thấp suy yếu sau bão có khả năng trôi về miền Bắc, gây ra đợt mưa giông diện rộng trong ngày 23-24/9.

Dự báo hướng đi của bão Mitag lúc 7h sáng nay. Ảnh: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Cùng lúc này, ngoài khơi Philippines, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão Ragasa, hiện cách đảo Luzon khoảng 1.000 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 8, giật cấp 10.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia dự báo trong 24 giờ tới, bão sẽ tăng 6-7 cấp. Đến 7h ngày 22/9, bão ở phía đông bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật cấp 17 và tiếp tục có khả năng mạnh thêm.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Ragasa, từ chiều và đêm 22/9 vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; từ ngày 23/9 bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có thể chịu ảnh hưởng của bão với cường độ mạnh nhất cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m.

Đài khí tượng Nhật Bản, Hong Kong nhận định bão Ragasa sẽ vào Biển Đông khoảng ngày 23/9 với cường độ siêu bão (cấp 16). Các cơ quan khí tượng chưa đưa ra đánh giá khả năng ảnh hưởng của cơn bão này tới Việt Nam.

Dự báo đường đi và khu vực ảnh hưởng của hai cơn bão lúc 7h sáng nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Hôm qua, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển Quảng Ninh - Đăk Lăk, bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến bão; sẵn sàng lực lượng cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông ghi nhận 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất, bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc; trước đó ngày 30/8 bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 10 đến 12, Biển Đông sẽ có số cơn bão và áp thấp nhiệt đới cao hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính