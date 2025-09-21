Bão Ragasa lên cấp 13, có khả năng thành siêu bão

Hôm nay, bão Ragasa dự báo tăng khoảng 1-2 cấp trước khi đạt cường độ siêu bão cấp 16 vào ngày mai và đi vào Biển Đông.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết rạng sáng nay bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 600 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 149 km/h, cấp 13, giật 16 và đang theo hướng tây bắc với tốc độ 10-15 km/h.

Dự báo rạng sáng mai, bão cách đảo Luzon 240 km, sức gió mạnh nhất cấp 14-15, giật trên cấp 17, chếch hướng tây tây bắc, tốc độ 15 km/h và tiếp tục mạnh thêm.

Đến 1h ngày 23/9, bão trên vùng biển phía bắc đảo Luzon, sức gió mạnh nhất cấp 16, giật trên cấp 17, giữ hướng tốc độ tăng lên 15-20 km/h. Sau đó, Ragasa đi vào Biển Đông, đến 1h ngày 24/9 thì cách Hong Kong khoảng 140 km về phía đông nam.

Dự báo hướng đi và khu vực ảnh hưởng của bão Ragasa ngày 21/9. Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng dự báo ngày 25/9 bão sẽ đi qua bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió cấp 15, khi vào vịnh Bắc Bộ còn cấp 12.

Đài khí tượng Nhật Bản nhận định siêu bão Ragasa khi vượt qua đảo Luzon vào Biển Đông là giai đoạn mạnh nhất với sức gió 198 km/h. Bão sau đó lên sát đất liền ven biển Trung Quốc rồi đi vào vịnh Bắc Bộ, sức gió còn 108 km/h.

Đài Hong Kong cũng cho rằng bão có hướng đi như trên nhưng cường độ cực đại ngày 23/9 có thể lên tới 220 km/h. Khi đến bán đảo Lôi Châu bão vẫn duy trì sức gió 145 km/h.

Do ảnh hưởng của bão, từ chiều 22/9, vùng biển phía đông Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, giật cấp 11; từ đêm 22/9 tăng lên cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 4-8 m, vùng gần tâm bão trên 10 m. Tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này có khả năng chịu tác động.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng theo dõi sát diễn biến, thông báo tàu thuyền và sẵn sàng lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Từ đầu năm đến nay, Biển Đông đã có 8 cơn bão và 2 áp thấp nhiệt đới. Hôm qua, bão Mitag đổ bộ Trung Quốc, không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Bão Tapah không ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam nhưng hoàn lưu gây mưa lớn, sạt lở ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Bão Nongfa đổ bộ Trung Bộ cuối tháng 8 với sức gió cấp 8, khiến nhiều khu vực miền núi Hà Tĩnh, Quảng Trị, Nghệ An bị chia cắt.

Tây Bắc Thái Bình Dương năm 2024 ghi nhận ba siêu bão (sức gió tối đa từ 201 km/h trở lên, cấp 16) gồm Yagi, Gaemi, Krathon. Trong đó, siêu bão Yagi đổ bộ Việt Nam đã gây ra hàng loạt hiệu ứng thiên tai như gió lớn, sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt. Yagi cũng khiến 318 người chết, 26 người mất tích, gây thiệt hại kinh tế cho Việt Nam gần 84.000 tỷ đồng.

Dự báo từ tháng 10 đến 12, số bão, áp thấp nhiệt đới sẽ nhiều hơn trung bình nhiều năm (trung bình hơn 4 cơn, gần 2 cơn đổ bộ).

Gia Chính