Bao Phương Vinh thắng nhanh ở giải VĐTG

BỉĐại diện Việt Nam hạ cơ thủ Chile Luis Bahamondes sau 12 lượt cơ ở trận ra quân bảng M giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới ngày 15/10.

Sau khi lập kỷ lục hiệu suất ghi điểm tại World Cup và giành HC đồng, Phương Vinh và các đồng đội tiếp tục ở lại Antwerp dự giải vô địch thế giới - World Championship.

Tiếp đà phong độ ổn định, Phương Vinh khởi đầu với ba lượt cơ 5-3-5 để dẫn Bahamondes 13-3. Sau đó, anh tung thêm các đường cơ 5-9–3-5 điểm. Xen lẫn là hai lượt không ghi điểm, nhưng Phương Vinh vẫn hạ đối thủ một cách chóng vánh 40-13 chỉ sau 12 lượt cơ, đạt hiệu suất ghi điểm 3,33 điểm/lượt cơ.

Bao Phương Vinh thi đấu tại World Championship 2025 ở Antwerp, Bỉ tối 14/10 tại Bỉ. Ảnh:World Cup billiards

Theo các nhà chuyên môn, những chiến thắng thần tốc hiện nay là hệ quả từ việc cơ thủ 25 tuổi của Việt Nam đang hoàn thiện lối chơi. Trước đây, Phương Vinh từng khẳng định mải mê chơi tấn công mà quên phòng thủ. Còn hiện tại, khi tấn công, anh đã tính đến phương án thủ, để gài những thế bi khó buộc đối phương gặp khó khăn.

Ở trận còn lại tại bảng M, Phương Vinh sẽ gặp cơ thủ Thổ Nhĩ Kỳ Kiraz Tolgahan.

World Championship 2025 diễn ra từ ngày 14-18/10. 48 cơ thủ được chia 16 bảng, mỗi bảng 3 người, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32.

Việt Nam có 5 cơ thủ, ngoài Phương Vinh là Trần Quyết Chiến, Trần Thanh Lực, Nguyễn Trần Thanh Tự và Chiêm Hồng Thái.

Ở trận ra quân bảng D, Quyết Chiến gặp Lee Beom Yeol (Hàn Quốc). Hai cơ thủ giằng co nhau ở 16 lượt cơ đầu với điểm số 16-17 nghiêng về Lee. Nhưng ở ba lượt tiếp theo, Quyết Chiến tung các đường cơ 8-6-7 điểm, để bứt lên dẫn 37-22. Lee cũng tung hai đường cơ 9 và 4 điểm nhưng đã quá muộn, khi Quyết Chiến kịp ghi ba điểm để thắng 40-36 sau 22 lượt cơ, hiệu suất 1,818. Đối thủ còn lại của cơ thủ Việt Nam là Luis Sobreyra (Mexico).

Tại bảng F, Trần Thanh Lực có chiến thắng áp đảo 40-17 sau 24 lượt cơ trước Jose Miguel Soares (Bồ Đào Nha), đạt hiệu suất 1,667. Chỉ cần kết quả hoà trước Gonzalez (Colombia) ở lượt cuối, Thanh Lực sẽ giành quyền đi tiếp.

Cơ thủ Việt Nam duy nhất để thua ở lượt mở màn là Nguyễn Trần Thanh Tự. Anh thua sát nút 38-40 sau 26 lượt cơ trước Carlos Anguita (Tây Ban Nha). Tình thế buộc Thanh Tự phải thắng Heo Jung Han ở lượt cuối để nuôi hy vọng đi tiếp.

Ở bảng P, Chiêm Hồng Thái sẽ ra quân vào chiều nay 15/10.

Lịch đấu của các cơ thủ Việt Nam hôm nay, theo giờ Hà Nội

17h: Bao Phương Vinh - Kiraz Tolgahan, Chiêm Hồng Thái -Forthomme Roland.

19h: Trần Quyết Chiến - Sobreyra

21h: Trần Thanh Lực - Gonzalez Pedro

23h: Nguyễn Trần Thanh Tự - Heo Jung Han

1h (16/10): Chiêm Hồng Thái - Ceulemans.

Đức Đồng