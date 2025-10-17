Bao Phương Vinh thắng ấn tượng ở giải vô địch thế giới

BỉTrong khi Phương Vinh, Thanh Lực chơi thăng hoa để vào vòng 16, Quyết Chiến, Hồng Thái phải dừng bước ở giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới ngày 17/10.

Bao Phương Vinh thi đấu tại World Championship 2025 ở Antwerp, Bỉ sáng 17/10 tại Bỉ. Ảnh: World Cup billiards

Phương Vinh gặp cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ Yilmaz Ozcan ở trận đấu muộn nhất vòng 32, theo thể thức chạm 50 điểm, không đồng cơ. Sau khi thắng chóng vánh các trận vòng bảng, đại diện Việt Nam lại khởi đầu không tốt. Anh bị Ozcan dẫn 5-1 sau 5 lượt.

Tuy nhiên, bằng bốn đường cơ tiếp theo, Phương Vinh ghi 6-10-5-5 điểm để dẫn ngược 27-7. Màn đảo ngược tình thế ngoạn mục của cơ thủ Việt Nam khiến cục diện gần như an bài. Ozcan bắt đầu bị tâm lý, xử lý các thế bi không tốt. Ngược lại, nhờ cách biệt an toàn, Phương Vinh tích lũy từng điểm để tiến tới thắng 50-28 sau 26 lượt, đạt hiệu suất 1,923 điểm mỗi đường cơ.

Trước đó, Trần Thanh Lực chạm trán Ryuuji Umeda - tay cơ kỳ cựu Nhật Bản từng vô địch thế giới 2007 và nổi tiếng với lối chơi chắc chắn và tỉ mỉ. Dù vậy, cơ thủ Việt Nam không bị khớp mà nhập trận tốt với đường cơ 6 điểm. Umeda nhanh chóng gỡ hòa rồi dẫn ngược 12-11. Tuy nhiên, với chuỗi ghi điểm liên tiếp Thanh Lực đã bứt lên dẫn 29-18 sau 16 lượt.

Sau đó hai bên bỗng dưng cùng chững lại, liên tiếp đánh hụt. Nhưng đến thời điểm quyết định, Thanh Lực tung những đường cơ chính xác để bứt phá rồi tiến tới thắng lợi 50-38 sau 38 lượt, đạt hiệu suất 1,316 điểm/cơ.

Cơ thủ Trần Thanh Lực thi đấu tại World Championship 2025 ở Antwerp, Bỉ tối 16/10 tại Bỉ. Ảnh: World Cup billiards

Trong khi hai đàn em đánh ổn định, cơ thủ số một Việt Nam Trần Quyết Chiến trải qua ngày thi đấu dưới sức. Anh bị Beom Yeol Lee dẫn với cách biệt sâu. Dù rất nỗ lực ở cuối trận, Quyết Chiến vẫn chịu thất bại 42-50 sau 36 lượt, đạt hiệu suất 1,167 điểm/cơ.

Đại diện còn lại của Việt Nam, Chiêm Hồng Thái cũng làm nên một trận đấu hay trước tay cơ Áo Armin Kahofer. Hai bên giằng co nhau từng điểm số và có lúc Hồng Thái vượt lên. Nhưng trong một ngày chơi xuất thần, Kahofer đảo ngược tình thế. Hồng Thái thì không may mắn ở những đường cơ quyết định nên thua 48-50 sau 25 lượt, đạt hiệu suất 1,920 điểm/cơ.

Cùng dừng bước như Quyết Chiến, Hồng Thái còn có tay cơ số một thế giới Dick Jaspers, số 4 thế giới Tayfun...

World Championship 2025 diễn ra từ ngày 14-18/10. 48 cơ thủ được chia 16 bảng, mỗi bảng 3 người, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32 rồi vòng 16, tứ kết, bán kết và chung kết ngày 18/10.

Lịch đấu của các cơ thủ Việt Nam hôm nay, theo giờ Hà Nội.

18h30: Bao Phương Vinh - Karakurt (Thổ Nhĩ Kỳ)

21h: Trần Thanh Lực - Martin Horn (Đức)

0h30 (18/10): Vòng tứ kết.

Đức Đồng