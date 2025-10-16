Quyết Chiến, Phương Vinh thẳng tiến ở giải VĐTG

BỉCác cơ thủ Phương Vinh, Quyết Chiến, Hồng Thái, Thanh Lực thi đấu ổn định, để vào vòng 32 giải billiards carom 3 băng vô địch thế giới ngày 16/10.

Sau trận ra quân thắng chóng vánh, Phương Vinh gặp cao thủ Thổ Nhĩ Kỳ Kiraz Tolgahan để tranh ngôi đầu bảng M. Qua hai lượt cơ, Kiraz dẫn 11-3. Nhưng đến lượt 11, Phương Vinh tung đường cơ 8 điểm, để dẫn lại 21-17.

Sau giờ nghỉ, hai cơ thủ duy trì chuỗi lên điểm nhỏ giọt để giằng co từng điểm số sít sao. Đến lượt 20, cơ thủ Việt Nam ghi liền 8 điểm, bứt phá lên 38-31 rồi sau đó ghi thêm hai điểm để thắng 40-35 sau 22 lượt, đạt hiệu suất 1,818.

Với hai chiến thắng tuyệt đối, Phương Vinh giành ngôi nhất bảng, hiệu suất 2,352 điểm mỗi lượt cơ để giành vé vào vòng 32. Sau khi thua Phương Vinh, Kiraz thắng ngược Bahamondes (Chile) 40-36 để giành vé thứ hai của bảng.

Cơ thủ Trần Quyết Chiến thi đấu tại World Championship 2025 ngày 16/10. Ảnh: World Cup billiards

Ở bảng D, Trần Quyết Chiến gặp nhiều vất vả, nhưng vẫn vượt qua đối thủ Mexico Sobreyra. Cơ thủ Việt Nam khởi đầu tốt với đường cơ 7 điểm để dẫn 12-4, nhưng sau đó Sobreyra bùng nổ, dẫn ngược 23-22 sau 22 lượt. Dù vậy, Quyết Chiến vẫn bình tĩnh xử lý các đường bi khó, để thắng lại 40-34 sau 22 lượt, đạt hiệu suất 1,250 điểm.

Với hai chiến thắng, Quyết Chiến đứng đầu bảng D, cùng VĐV Hàn Quốc Lee Beom Yeol giành vé đi tiếp.

Tại bảng F, Trần Thanh Lực cũng thắng ấn tượng Gonzalez Pedro 40-22 sau 22 lượt cơ để đứng nhất bảng, thẳng tiến vào vòng 32.

Cơ thủ Chiêm Hồng Thái đánh hai trận liên tiếp ở bảng P. Anh hòa Forthomme Roland 40-40 qua 17 lượt ở trận đầu, rồi thắng cao thủ Bỉ Ceulemans 40-17 sau 12 lượt để đi tiếp với vị trí nhất bảng.

Cơ thủ còn lại của Việt Nam là Nguyễn Trần Thanh Tự chia tay giải khi để thua cả hai trận trước Carlos Anguita (Tây Ban Nha) và Heo Jung Han (Hàn Quốc).

World Championship 2025 diễn ra tại Antwerp, Bỉ - từ ngày 14-18/10. 48 cơ thủ được chia 16 bảng, mỗi bảng 3 người, thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm và xếp hạng. Hai cơ thủ đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp top 32.

Bốn cơ thủ Việt Nam cùng 28 cơ thủ thế giới sẽ thi đấu vòng loại trực tiếp hôm nay. Tại vòng này, các trận đấu diễn ra 50 điểm, không đồng lượt cơ.

Lịch đấu của các cơ thủ Việt Nam hôm nay, theo giờ Hà Nội.

-17h: Trần Thanh Lực - Ryuuji (Nhật Bản)

-19h30: Trần Quyết Chiến - Beom Yeol Lee (Hàn Quốc)

-19h30: Chiêm Hồng Thái - Armin Kahofer (Austria)

-1h30 (17/10): Bao Phương Vinh - Yilmaz Ozcan (Thổ Nhĩ Kỳ).

Đức Đồng