Bão nhấn chìm đường phố New York

MỹBão Elsa gây mưa lớn làm ngập các tuyến tàu điện ngầm và đường phố, khiến giới chức New York cảnh báo về "biến đổi khí hậu đang hiện hữu".

Người đi làm ở thành phố New York hôm 8/7 phải lội qua nước ngập tới thắt lưng để tới ga tàu điện ngầm, mưa xối thẳng vào ga tàu, những người lái xe tuyệt vọng chờ cảnh sát giải cứu khỏi xe ngập nước.

Trước khi di chuyển về phía bắc và gây mưa lớn ở New York, bão Elsa đã tấn công các khu vực ở Florida và Georgia, khiến ít nhất một người thiệt mạng. Bão dự kiến tiếp tục di chuyển về phía khu vực Boston, buộc giới chức phát cảnh báo lũ quét với 40 triệu người từ New Jersey tới Maine.

Tuyến đường gần ga tàu điện ngầm số 157 ngập nước ở New York hôm 8/7. Ảnh: Reuters.

Video về cảnh ngập lụt ở New York được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người đi làm đang chật vật vượt qua vùng nước đục ngầu để bắt chuyến tàu điện ngầm tới ga 157.

"Nước bẩn kinh khủng, đục ngầu, lờ nhờ màu xám đen, rác rưởi trôi nổi", một người dân địa phương cho biết. "Thực sự rất bẩn".

Những video khác cho thấy cảnh nước chảy xối xả xuống cầu thang ga 149, còn người đi làm tại phố Spring di chuyển dọc sân ga khi nước mưa phun xuống từ trần nhà chiều 8/7. Cơ quan giao thông đô thị New York (MTA), đơn vị chịu trách nhiệm về hệ thống tàu điện ngầm, cho hay nếu hệ thống thoát nước ở thành phố bị quá tải, nước sẽ tràn qua lỗ thông gió vào các ga tàu. Tuy nhiên, ga đã hoạt động bình thường lại vào 9/7.

Trên mặt đất, đường cao tốc ở Bronx ngập hoàn toàn trong nước lũ, cảnh sát phải dùng xe tải giải cứu hơn 10 tài xế mắc kẹt trong ô tô do nước dâng nhanh.

Nhiều người ta cho rằng cơ sở hạ tầng cũ kỹ của thành phố gây ra ngập lụt khi mưa bão. Eric Adams, ứng viên thị trưởng New York của đảng Dân chủ, chỉ trích MTA vì "những quyết định giải ngân kém trong nhiều thập kỷ".

"New York không thể như thế này được", Adams, một cựu cảnh sát, nói.

Một số nhà khoa học cho biết những trận mưa bão cực lớn đang ảnh hưởng tới đông bắc nước Mỹ, bao gồm New York, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Một báo cáo đánh giá khí hậu liên bang năm 2018 cho thấy cường độ mưa ngày càng tăng do tình trạng nóng lên toàn cầu, cảnh báo cơ sở hạ tầng lâu đời tại khu vực đông bắc nước Mỹ "không được thiết kế để xử lý sự biến đổi lớn hơn của điều kiện khí hậu tương lai so với những gì ghi nhận trong thế kỷ trước".

Andra Garner, nhà khoa học môi trường tại Đại học Rowan, cho hay ngập lụt ở New York diễn ra "nhiều hơn so với trước, chừng nào chúng ta còn tiếp tục làm hành tinh nóng lên, ngập lụt sẽ còn thường xuyên hơn nữa".

Nghiên cứu của Garner dự đoán New York có thể bị ảnh hưởng bởi ngập lụt nghiêm trọng lên tới 2,25 m mỗi 5 năm một lần trong thập kỷ tới nếu hiện tượng Trái đất nóng lên không được ngăn chặn. Trong những năm 1970, những trận ngập lụt lớn như vậy được dự đoán chỉ xảy ra 25 năm một lần.

Bão gây ngập đường phố, New York cảnh báo biến đổi khí hậu Lối vào nhà ga số 157 ngập nước hôm 8/7. Video: Twitter/Paullee

Siêu bão Sandy xảy ra vào tháng 10 cách đây 9 năm là cơn bão nổi tiếng nhất gây ngập lụt và mất điện diện rộng ở New York. Còn bão Elsa khiến giới chức thành phố bị chỉ trích vì chưa chuẩn bị ứng phó với ngập lụt, điều có thể khiến giao thông trong thành phố bị đình trệ.

Giới chức bang và thành phố đã đưa ra nhiều biện pháp để nâng cấp ga tàu điện ngầm, thiết lập hàng rào chống ngập dọc bờ biển dài của New York, nhưng một số người cho rằng những biện pháp này là chưa đủ.

Mark Levine, một thành viên hội đồng thành phố, cho rằng New York đã "lạc hậu trong nâng cấp cơ sở hạ tầng". "Biến đổi khí hậu đang hiện hữu ở New York", Levine nói thêm.

Hồng Hạnh (Theo Guardian)