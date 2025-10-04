Bão Matmo mạnh lên cấp 11, đêm mai ảnh hưởng Bắc Bộ

12 tiếng sau khi vào Biển Đông, bão Matmo tăng thêm một cấp, dự kiến từ đêm mai bắt đầu gây mưa cho Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 4h hôm nay, tâm bão trên vùng biển phía đông của Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 570 km, sức gió mạnh nhất 117 km/h, cấp 11, giật cấp 14 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ 25 km/h.

Đến 4h ngày mai, bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130 km. Được tiếp thêm năng lượng từ vùng biển ấm (khoản 29 độ C), không gặp vật cản, bão tăng lên cấp 13, giật cấp 16, giữ hướng tây tây bắc, tốc độ giảm nhẹ xuống 20-25 km/h.

Bão sau đó đi giữa bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), vào vịnh Bắc Bộ. Do ma sát với địa hình, ít được cung cấp năng lượng từ biển, bão giảm cấp. Đến 4h ngày 6/10, tâm bão trên vùng ven biển đông bắc Quảng Ninh, sức gió mạnh nhất cấp 10, giật cấp 13. Đi sâu vào đất liền biên giới Việt - Trung, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp ở vùng núi phía Bắc.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng bão Matmo, sáng 4/10. Ảnh: NCHMF

Đài khí tượng Nhật Bản và Hong Kong cùng thống nhất nhận định bão đang mạnh 110 km/h, ngày mai đạt cực đại 145 km/h, sau khi qua bán đảo Lôi Châu bão sẽ vào biên giới Việt - Trung với sức gió 110 km/h.

Hôm qua, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, đưa ra hai kịch bản hướng đi của bão, trong đó kịch bản nhiều khả năng xảy ra là bão chếch lên phía bắc, di chuyển trên đất liền nhiều hơn và giảm cấp nhanh. Vịnh Bắc Bộ gió mạnh cấp 9-10, đất liền Quảng Ninh - Hải Phòng cấp 8-9.

Kịch bản thứ hai cực đoan hơn, bão chủ yếu trên biển, suy yếu ít hơn kịch bản một. Cường độ bão khi vào khu vực Quảng Ninh - Hải Phòng sẽ mạnh hơn, ảnh hưởng gió mạnh sẽ mở rộng xuống phía nam Quảng Ninh - Ninh Bình, mưa cũng sẽ lớn hơn, vùng gió mạnh cũng sâu hơn trong đất liền.

Ảnh hưởng của bão, Bắc Biển Đông có gió mạnh dần từ cấp 8 đến 13, giật cấp 16, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m, biển động dữ dội.

Từ chiều mai, vùng biển phía đông bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần từ cấp 6 đến 9. Từ tối mai, bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 8 đến 11, sóng biển cao 2-5 m.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều tối mai.

Hình ảnh vệ tinh cơn bão lúc 6h hôm nay. Ảnh: NCHMF

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời tiết trên biển, vùng đất liền ven biển trong bão cực kỳ nguy hiểm, không an toàn cho bất kỳ phương tiện, công trình nào hoạt động trong vùng này, như: tàu du lịch, tàu chở khách, tàu vận tải, lồng, bè, khu nuôi trồng thủy sản, đê, kè, tuyến đường ven biển. Các phương tiện có khả năng cao bị lật úp, phá hủy; ngập úng do gió mạnh, sóng lớn và nước biển dâng.

Từ đêm mai, đất liền Quảng Ninh - Ninh Bình gió mạnh dần từ cấp 6 đến 10. Sức gió có thể làm đổ cây cối, nhà cửa, cột điện, gây thiệt hại rất nặng. Sâu trong đất liền Đông Bắc Bộ gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Từ đêm mai đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100-200 mm, có nơi trên 300 mm; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ 150-250 mm, cục bộ trên 400 mm, nguy cơ mưa trên 200 mm trong ba giờ.

Trong bối cảnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ vừa chịu thiệt hại nặng của bão Bualoi, nhiều sông nước chưa rút hết, công tác khắc phục hậu quả vẫn đang diễn ra. Để ứng phó với Matmo, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã yêu cầu thủy điện Hòa Bình mở hai cửa xả hôm qua để dành dung tích đón lũ. Các tuyến đê trọng yếu ở miền Bắc bị hư hại cũng được yêu cầu khắc phục trong thời gian sớm nhất.

Matmo là cơn bão thứ 11 trên Biển Đông trong năm nay. Trước đó vùng biển này xuất hiện 10 cơn bão, 4 áp thấp nhiệt đới. Gần nhất rạng sáng 29/9, bão Bualoi đổ bộ Hà Tĩnh - bắc Quảng Trị với sức gió mạnh nhất cấp 11, giật cấp 14, tiếp tục đi sâu vào đất liền Nghệ An với sức gió cấp 8-9 và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở Thượng Lào.

Bão Bualoi đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, 164 người bị thương, 349 nhà sập, hơn 172.000 nhà hư hỏng, tốc mái. Hơn 8.800 cột điện bị quật đổ làm 2,7 triệu khách hàng mất điện. Tổng thiệt hại kinh tế 15.860 tỷ đồng. Do sức phá hủy lớn của Bualoi, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đang tham vấn các tổ chức liên quan để đề xuất bỏ tên bão.

Gia Chính