Bão Matmo vào biên giới Việt - Trung, có thể gây mưa 400 mm

Dự báo đêm nay bão Matmo vào vịnh Bắc Bộ, sau đó đi dọc biên giới Việt - Trung với sức gió cấp 8-9, gây mưa to cho trung du, miền núi, có nơi trên 400 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết lúc 17h hôm nay, tâm bão Matmo đang ở trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc), cách Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 210 km, sức gió mạnh nhất 133 km/h, cấp 12, giật cấp 15. Do ma sát địa hình, Matmo đã giảm một cấp so với buổi sáng.

Duy trì hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/h, những giờ tới bão xuống vịnh Bắc Bộ và đến 4h sáng mai ở trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Bão sau đó đi dọc biên giới Việt - Trung, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, rồi vùng áp thấp khi ở vùng núi phía bắc.

Đài khí tượng Nhật Bản cho biết bão đang mạnh 126 km/h, khi vào đất liền biên giới Việt - Trung còn 90 km/h. Đài Hong Kong cho rằng bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực tỉnh Cao Bằng.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Matmo. Ảnh: NCHMF

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết do hoàn lưu bão tương đối rộng nên thời gian gió bão mạnh trên đất liền là từ đêm nay đến trưa mai. Ngoài gió mạnh, chính quyền địa phương và người dân lưu ý đến mưa, đặc biệt là trung du và miền núi phía Bắc.

Với lượng mưa lớn, ông Khiêm cho rằng nguy cơ cần đề phòng đầu tiên là lũ lớn trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ có thể lên báo động hai, ba, có nơi trên báo động ba. Lưu lượng về các hồ chứa có thể tăng cao trong ba ngày tới.

Nguy cơ kế tiếp là lũ quét và sạt lở đất. Trong bão Bualoi, trung du, miền núi phía Bắc mưa lớn, đến nay đất đã no nước, đạt trạng thái bão hòa, nhiều nơi ghi nhận sạt trượt. Các sông suối tiền ẩn nguy cơ nghẽn dòng.

"Thêm mưa của bão Matmo, nguy cơ sạt lở, đất lũ quét ở trung du, miền núi rất cao", ông Khiêm cảnh báo, đề nghị địa phương rà soát để sơ tán dân.

Trung du vùng núi có nơi mưa trên 400 mm

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến hết đêm 7/10, vùng núi, trung du Bắc Bộ mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi mưa rất to trên 400 mm, cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150 mm trong ba giờ. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa mưa 70-150 mm, cục bộ trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão tuy nhiên cần đề phòng giông, lốc và gió giật mạnh. Từ gần sáng mai đến hết ngày 7/10, Hà Nội mưa 70-120 mm, trên 150 mm. Lượng mưa này so với đợt bão Bualoi thấp hơn nhiều.

Đợt bão Bualoi, Hà Nội cũng như đồng bằng Bắc Bộ được cảnh báo mưa hai ngày 29-30/9 phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Ghi nhận của Công ty Thoát nước Hà Nội, tổng lượng mưa nội thành từ 120 mm đến hơn 600 mm, một số điểm đặc biệt lớn như Ô Chợ Dừa 616 mm, Hai Bà Trưng 503 mm, làm xuất hiện 116 điểm ngập, phổ biến 0,3-0,5 m, một số nơi sâu 1-1,5 m.

Ảnh vệ tinh bão lúc 17h ngày 5/10. Ảnh: NCHMF

Gió cấp 10-12 ở vịnh Bắc Bộ

Bão sẽ gây gió mạnh dần từ cấp 8 đến 11, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m. Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần từ cấp 6 đến 12, giật cấp 15, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m.

Vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng nước dâng do bão cao 0,4-0,6 m, đề phòng ngập úng ở các khu vực trũng, thấp ven biển, cửa sông do nước dâng và sóng lớn từ chiều tối nay.

Đất liền có gió cấp 9