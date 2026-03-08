Báo Malaysia: 'Vụ gian lận nhập tịch là vết nhơ lớn nhất lịch sử'

Bài xã luận của tờ Star cho rằng bóng đá Malaysia cần đối diện sự thật, sau khi thua kiện FIFA trên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) vụ 7 cầu thủ nhập tịch không đủ tư cách.

Phán quyết mới nhất của CAS về vụ bê bối nhập tịch cầu thủ đã khép lại một chương tranh chấp pháp lý kéo dài nhiều tháng giữa bóng đá Malaysia và FIFA. Tuy nhiên, đây có thể chỉ là điểm khởi đầu cho quá trình nhìn lại toàn bộ cách vận hành của nền bóng đá nước này.

Trong quyết định hôm 5/3, CAS chỉ sửa đổi một phần án phạt ban đầu của FIFA. 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia vẫn bị cấm thi đấu 12 tháng vì sử dụng tài liệu không hợp lệ để chứng minh tư cách khoác áo đội tuyển quốc gia. Điểm thay đổi duy nhất là phạm vi lệnh cấm. Thay vì bị đình chỉ mọi hoạt động bóng đá, các cầu thủ chỉ bị cấm tham gia các trận đấu chính thức. Điều đó đồng nghĩa họ vẫn có thể tập luyện và tham gia các hoạt động liên quan cùng CLB.

7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị cấm thi đấu. Ảnh: SEA Goal

Theo Star, bản chất vụ việc gần như không thay đổi. CAS vẫn xác nhận các tài liệu trong hồ sơ nhập tịch đã bị làm giả, đồng thời giữ nguyên khoản phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (11,8 tỷ đồng) với LĐBĐ Malaysia (FAM). "Về pháp lý, kháng cáo chỉ thành công một phần. Nhưng về mặt bóng đá, bảng tỷ số gần như không thay đổi", tác giả Avineshwaran viết.

Vụ việc phản ánh một vấn đề sâu xa hơn trong cách vận hành của bóng đá nước này. Trong nhiều năm, Malaysia đã tìm cách tăng sức mạnh đội tuyển bằng việc nhập tịch cầu thủ. Nhưng lần này, 7 cầu thủ được đăng ký thi đấu dù không có mối liên hệ thực sự với Malaysia.

Các cơ quan kỷ luật của FIFA kết luận rằng hồ sơ chứng minh tư cách thi đấu của họ đã bị làm giả. CAS sau đó xác nhận vi phạm này. Điều đáng chú ý là các quy định về tư cách cầu thủ vốn đã rất rõ ràng. Trong bóng đá, "đường tắt" hiếm khi dẫn tới kết thúc tốt đẹp, bởi cuối cùng trọng tài luôn phải quay về với luật lệ.

Một số ý kiến cho rằng FIFA đáng lẽ phải phát hiện vấn đề sớm hơn. Nhưng theo các chuyên gia, trách nhiệm kiểm tra hồ sơ cầu thủ không thuộc về cơ quan quản lý toàn cầu mà nằm ở liên đoàn quốc gia. Trong trường hợp này, đó chính là FAM.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bóng đá Malaysia từng tự hào về cách làm bài bản trong vấn đề nhập tịch cầu thủ. Ví dụ như tiền vệ cánh Mohamadou Sumareh, sinh ra tại Gambia chuyển đến Malaysia khi mới 12 tuổi, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2012 và phải chờ đến năm 2018 mới được cấp quốc tịch.

Sáu năm cho các thủ tục pháp lý cho thấy sự nghiêm túc của hệ thống. Các nhà quản lý từng hiểu rằng khoác áo đội tuyển quốc gia không phải là điều có thể xử lý bằng những thủ thuật hành chính. Chính vì vậy, câu hỏi được đặt ra sau bê bối lần này là: "Điều gì đã thay đổi?".

Phán quyết của CAS chỉ giải quyết phần tranh chấp pháp lý giữa FAM và FIFA. Nhưng những hậu quả đối với bóng đá Malaysia có thể còn kéo dài. Một trong những tổn thất lớn nhất là niềm tin nơi người hâm mộ. Bóng đá Malaysia vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ người dân. Tuy nhiên, vụ việc làm giả hồ sơ cầu thủ đã khiến hình ảnh của đội tuyển bị tổn hại nghiêm trọng.

"Người hâm mộ đặt cảm xúc và niềm tin vào đội tuyển. Điều họ mong đợi đổi lại là sự trung thực", bài xã luận có đoạn.

Ngoài ra, bê bối này cũng có thể ảnh hưởng đến những cầu thủ đủ điều kiện nhập tịch hợp pháp trong tương lai. Hậu vệ Giancarlo Gallifuoco đã thi đấu nhiều năm tại Malaysia và bày tỏ mong muốn khoác áo đội tuyển, có thể phải chờ đợi lâu hơn hoặc thậm chí mất cơ hội vì vụ việc.

Các cầu thủ nội cũng có thể chịu tác động gián tiếp. Tiền vệ trẻ Arif Aiman Hanapi từng được đánh giá là tài năng triển vọng của bóng đá châu Á, có nguy cơ bỏ lỡ các giải đấu quốc tế nếu đội tuyển bị ảnh hưởng bởi các quyết định kỷ luật tiếp theo. Theo báo New Straits Times, Malaysia còn có nguy cơ bị cấm dự Asian Cup 2031. Ngay cả đội trẻ cũng có thể chịu tác động nếu các biện pháp trừng phạt mở rộng sang những giải đấu cấp độ khác.

Bê bối có thể trở thành vết nhơ lớn nhất lịch sử bóng đá Malaysia. Nhưng đó cũng có thể là bước ngoặt nếu được xử lý đúng cách. Những lời xin lỗi hay cam kết cải cách sẽ không đủ để khôi phục niềm tin. Điều quan trọng nhất là trách nhiệm. Các tổ chức chỉ có thể lấy lại uy tín khi những người trong hệ thống sẵn sàng thừa nhận sai lầm và sửa chữa nó.

"Một diễn giả tại diễn đàn chống tham nhũng từng nói: 'Tham nhũng hiếm khi xuất phát từ hoàn cảnh, mà chủ yếu đến từ hành vi của con người. Vấn đề của thế giới nằm ở cái dạ dày, và nó không bao giờ thấy đủ'. Đối với bóng đá Malaysia, bài học có lẽ cũng nằm ở đó", tác giả kết luận.

Hoàng An (theo Star)