Bảo dưỡng ôtô thế nào sau hành trình dài

Ngoài việc bảo dưỡng theo khuyến cáo từ hãng, chủ xe cần thay thế các dung dịch tiêu hao, bảo dưỡng phanh, lốp sau những chuyến đi dài ngày.

Trong các chuyến hành trình dài, ôtô có thể hao mòn ít nhiều khi phải vận hành liên tục qua nhiều điều kiện địa hình và thời tiết khác nhau. Sau mỗi chuyến đi, các chuyên gia lưu ý chủ xe nên tổng kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ, nhằm phát hiện sớm các hao mòn, đảm bảo xe luôn trong trạng thái hoạt động ổn định.

Kỹ thuật viên Thaco Auto kiểm tra một dòng xe Peugeot sau hành trình dài xuyên Việt. Ảnh: Thaco Auto

Quá trình di chuyển liên tục trong nhiều ngày, nổ máy chờ lâu, tắc đường hay dưới thời tiết khắc nghiệt thường khiến các loại dung dịch bôi trơn, làm mát nhanh chóng bị hao hụt và giảm chất lượng. Thay vì kiểm tra từng hạng mục riêng lẻ, việc kiểm tra tổng thể sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chủ xe có thể đánh giá đầy đủ tình trạng xe sau một thời gian sử dụng.

Để đánh giá và khắc phục tình trạng khối động cơ, quy trình chăm sóc và bảo dưỡng tại hệ thống Thaco Auto tập trung vào các hạng mục như: Kiểm tra và thay dầu động cơ, bổ sung các loại dung dịch, tình trạng ắc quy, hệ thống phanh, các bộ lọc tiêu chuẩn. Hãng cho biết việc thay mới, sử dụng đúng chủng loại của nhà sản xuất sẽ giúp xe khôi phục hiệu suất, vận hành tối ưu, bền bỉ theo thời gian.

Đặc biệt chủ xe cần lưu ý kiểm tra hệ thống gầm và lốp để đảm bảo các yếu tố an toàn khi vận hành. Thực tế trong quá trình di chuyển, xe phải vượt qua nhiều cung đường xấu, ổ gà hay sình lầy khiến hệ thống gầm và lốp phải chịu áp lực lớn. Những tác động này dễ dẫn đến lốp mòn không đều, sai lệch góc đặt bánh xe...

Tại hệ thống Thaco Auto, hãng sử dụng các thiết bị chẩn đoán chuyên dụng như máy cân chỉnh 3D, xử lý các sai số triệt để, giúp chủ xe sớm phát hiện rủi ro tiềm ẩn, tránh phát sinh chi phí sửa chữa lớn về sau.

Kỹ thuật viên kiểm tra hệ thống gầm xe. Ảnh: Thaco Auto

Ngoài kiểm tra nền tảng kỹ thuật, việc làm sạch và chăm sóc không gian nội thất cũng được nhiều người dùng ưu tiên. Sau những chuyến đi dài với nhiều hành lý và thực phẩm mang theo, khoang cabin và hệ thống làm lạnh dễ sinh ra nấm mốc, bụi bẩn và mùi hôi khó chịu.

Chủ xe có thể lựa chọn các gói chăm sóc chuyên sâu như khử mùi, vệ sinh nội thất chi tiết và kiểm tra, làm sạch hệ thống lạnh... giúp loại bỏ vi khuẩn, nấm mốc và mùi khó chịu bên trong cabin.

Vệ sinh hệ thống điều hòa trên dòng xe Kia. Ảnh: Thaco Auto

Những dòng xe hiện đại ngày nay được tích hợp rất nhiều công nghệ điện tử phức tạp. Để tránh rủi ro và ảnh hưởng đến chất lượng xe, các chuyên gia khuyến cáo nên bảo dưỡng, sửa chữa tại các cơ sở chính hãng được ủy quyền. Tại đây, đội ngũ kỹ thuật viên đều được đào tạo bài bản, sở hữu chứng chỉ quốc tế và am hiểu các dòng xe. Ngoài ra, nguồn gốc linh kiện, phụ tùng tại đây được hãng đảm bảo, tạo sự yên tâm cho người dùng.

Đại diện Thaco Auto cho biết, hệ thống hiện có hơn 450 showroom và xưởng dịch vụ trải dài khắp cả nước, cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa cho các thương hiệu như: Kia, Mazda, Peugeot, BMW, MINI...được đầu tư đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị hiện đại và phụ tùng chính hãng. Các dịch vụ được triển khai theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất, từ sửa chữa chuyên sâu đến sử dụng phụ tùng chính hãng nhằm đảm bảo độ tương thích và vận hành ổn định.

Quang Anh