Bánh ướt lòng gà kiểu Đà Lạt

TP HCMMột phần bánh ướt kiểu Đà Lạt có thịt và lòng gà, trứng non lòng đào, lưỡi và tim heo kèm nước mắm đủ vị.

Xuất hiện ở Sài Gòn cách đây 4 năm, quán bánh ướt lòng gà của anh Phước Giàu trên đường Thiên Phước (quận Tân Bình) thu hút đông đảo thực khách gần xa, với số lượng bán ra mỗi ngày 600-700 phần. Đây là một trong những địa chỉ ẩm thực thu hút nhiều tín đồ mê món ngon Đà Lạt.

Một phần bánh ướt lòng gà đặc biệt gồm thịt gà, lòng gà, tim heo, lưỡi heo, 2 trứng gà lòng đào. Ảnh: Khánh Thiện

Chủ quán cho biết, vì mê bánh ướt lòng gà trong một lần đến Đà Lạt du lịch nên đã quyết định tìm hiểu và mở quán ngay tại Sài Gòn, vừa phục vụ thực khách vừa thỏa mãn đam mê ăn uống.

Để món ăn được lòng nhiều thực khách, anh đã chọn các nguyên liệu nguồn gốc rõ ràng, tươi ngon và có chút biến tấu phù hợp với khẩu vị người Sài Gòn. Chẳng hạn, gà là mái đẻ lứa đầu tiên để thịt dai, ngọt nhưng không khô và lại có trứng non. Còn bánh ướt sẽ lấy từ lò quen, làm thủ công. Bánh ở đây có độ dày, dai và không bị nát khi hấp lại.

Bên cạnh chọn gà, bánh ướt... với anh Giàu, điểm đặc biệt trong món ăn này chính là trứng non lòng đào. Trong đó, để luộc được trứng lòng đào đòi hỏi phải biết cách chọn trứng non, tươi (không dùng trứng đông lạnh), kết hợp canh chỉnh thời gian và nhiệt độ phù hợp. Với kinh nghiệm này, những quả trứng non của quán khi luộc ra có màu sắc bắt mắt, lòng đào rất béo, nhưng lại không bị tanh.

Trứng gà non luộc với nhiệt độ và canh chỉnh giờ để có lòng đào nhưng không bị tanh. Ảnh: Khánh Thiện

Món bánh ướt lòng gà không thể thiếu nước chấm. Theo anh Giàu, vì là người gốc miền Tây, vốn quen với ăn gì cũng phải ngọt, nên anh đã không ít lần gặp thất bại khi bắt tay làm nước chấm. "Nhiều lần được thực khách góp ý, chỉ một thời gian sau khi mở quán, tôi đã gia giảm thành công món nước chấm với đủ vị mặn, ngọt, chua, cay, phù hợp khẩu vị người Sài Gòn", chủ quán cho hay.

Một phần bánh ở quán gồm có bánh ướt được hấp nóng, sau đó lấy ra và đặt phía dưới tô, cho lên hành tây đã trộn thấm gia vị và rau thơm (ở Đà Lạt là rau răm); xếp phần lòng, đùi gà, hành phi lên trên. Bước cuối cùng là thêm 2 trứng gà non cắt đôi để phần ăn trông bắt mắt hơn, kèm thêm chén nước chấm đủ vị hài hòa.

Chị Ngọc Hạnh quận 3, TP HCM, chia sẻ rất thích món bánh ướt lòng gà ở quán này vì ngoài bánh nóng thì thịt gà dai, ngọt, không khô, kèm nước chấm ngọt, chua cay, mặn hài hòa, hợp khẩu vị.

Thịt gà dai, không khô cùng trứng non luộc lòng đào hòa quyện cùng các nguyên liệu khác. Ảnh: Khánh Thiện

Quán mở cửa từ 8h đến 21h mỗi ngày, đông nhất trong khoảng thời gian 11h-13h và 18h-20h. Trung bình mỗi ngày quán bán được khoảng 40 con gà, 80 kg bánh ướt... Một hạn chế của quán là không gian nhỏ nên khó có thể ngồi ăn tại chỗ, nhất là vào giờ cao điểm. Ở đây cũng không có chỗ để xe rộng, nên lý tưởng nhất là khách mua mang đi hoặc gọi đặt hàng cho các ứng dụng.

Một phần bánh ướt lòng gà đặc biệt gồm thịt gà, lòng gà, tim heo, lưỡi heo, 2 trứng gà lòng đào có giá 48.000 đồng. Bên cạnh đó, quán còn có nhiều món ăn khác như hủ tiếu, cháo lòng gà, gỏi...

Khánh Thiện