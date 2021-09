Bánh quai vạc nhân thịt chiên giòn thơm

Nếu những bạn nam yêu thích nấu ăn, hãy tham gia cuộc thi "Xèo xèo - Ngại gì bạn chưa nấu" với chủ đề "Man in Kitchen", do chuyên trang Cooking của Báo điện tử VnExpress.net tổ chức, diễn ra từ ngày 6/9 đến 26/9. Mỗi tuần, Ban tổ chức sẽ chọn một bài dự thi chất lượng nhất, theo đúng tiêu chí để trao giải. Phần thưởng là chiếc nồi dưỡng sinh thân bầu 5,5 lít + nắp (bếp từ) healthy cook xanh rêu trị giá 2,7 triệu đồng. Bài dự thi có thể chia sẻ về cách nấu món ăn từ những nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh; công thức nấu ăn; cách bày trí; trải nghiệm món ăn... Hoặc từ bất kỳ món ăn do chính tay mình nấu, các anh có thể tự đặt tên món đó sao cho thật ấn tượng. Độc giả gửi bài dự thi tại đây. Xem thể lệ cuộc thi.