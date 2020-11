Nevada trở thành trò đùa trên mạng xã hội trong lúc người dân Mỹ chờ kết quả bầu cử do bang này công bố số phiếu một cách nhỏ giọt.

Nhiều giờ sau khi các bang ở Mỹ công bố hoặc hoàn tất công bố kết quả kiểm phiếu hôm 3/11, Nevada vẫn chưa báo cáo bất kỳ kết quả nào. Tính đến chiều 6/11 (giờ Mỹ), bang này mới kiểm được 87% số phiếu và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Biden dẫn trước Tổng thống Donald Trump với tỷ lệ tương ứng 49,7%-48,1%.

Các nhà quan sát mong chờ bang nhanh chóng kết thúc kiểm phiếu đã phải thất vọng khi Joe Gloria, quan chức đăng ký cử tri của hạt Clark, thông báo hôm 4/11 rằng bang sẽ không hoàn thành việc kiểm đếm"số lượng lớn" phiếu còn lại cho đến ngày 7/11 hoặc 8/11.

"Chúng tôi không quan tâm đến việc kiểm phiếu nhanh nhất có thể. Chúng tôi muốn chính xác", ông Gloria nói tại cuộc họp báo hôm 6/11.

Cách tiếp cận thận trọng này đủ để truyền cảm hứng cho người dùng mạng xã hội trên TikTok, Twitter và Instagram, những người có bài đăng bóng gió rằng bang đang làm việc với tốc độ thong thả.

Nhân vật hoạt hình Flash Slothmore được nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ để so sánh với tốc độ làm việc của nhân viên kiểm phiếu tại bang Nevada. Ảnh: Twitter/Ifenaiy.

Một người dùng đã đăng video bài hát "We Just Got a Letter" từ "Blue's Clues", một chương trình truyền hình trong đó bí ẩn được giải quyết trong mỗi tập một cách chậm rãi. Một số bài đăng mô tả các nhân viên kiểm phiếu ở Nevada là Flash Slothmore, một nhân vật hoạt hình nổi tiếng vì tốc độ làm việc vô cùng chậm.

Rất nhiều video liên quan đến các bài hát về đếm chậm hoặc làm việc chậm chạp. Những người dùng khác đăng các video có nhạc được chỉnh sửa để không bao giờ đến đoạn cao trào. Một video mô tả Nevada trong vai Brian McKnight, hát đoạn nhạc chậm năm 1999 "Back at One".

Bang Nevada thành trò đùa vì kiểm phiếu chậm Người dùng mạng xã hội đăng video mô tả Nevada trong vai Brian McKnight, hát đoạn nhạc chậm năm 1999 "Back at One". Video: Twitter/LizJenkins.

Người dùng mạng xã hội cũng đùa cợt khi gợi ý thay thế nhân viên kiểm phiếu bằng những người nhanh nhẹn hơn, như rapper Lil Baby được mô tả quay nhanh chóng qua một xấp tiền trăm đôla, hoặc Dougie, nhân vật trong series phim truyền hình "Twin Peaks" với chuỗi may mắn trong sòng bạc.

Một người có lẽ đã đưa ra lời phê bình cuối cùng về việc kiểm phiếu chậm khi so sánh Nevada với George RR Martin, tác giả loạt phim giả tưởng chưa hoàn thành "Game of Thrones".

Huyền Lê (Theo NY Times)