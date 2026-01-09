'5 tỷ mua chung cư Sài Gòn chưa ưng ý, nói gì nhà mặt đất'

Số tiền 5 tỷ đồng nghe qua thì nhiều, nhưng để tìm mua một căn nhà mặt đất ưng ý thì như muối bỏ biển.

"Cách đây hơn một năm, tôi đã chốt lô đất trong hẻm cùng (hẻm xe máy) ở quận Tân Bình cũ (gần khu Bảy Hiền), rộng khoảng 60 m2, giá 3,6 tỷ, bỏ tiền xây nhà 3 tầng (1 trệt, 1 lầu - 2 phòng ngủ, 1 tầng thượng) khoảng 1 tỷ, hoàn công, mua đồ nội thất thêm khoảng 200 triệu nữa. Tổng cộng khoảng 5 tỷ đồng. Bây giờ là đầu năm 2026, với giá nhà 4-5 tỷ đồng thì rất khó tìm một căn nhà đất 'ưng ý'".

Độc giả nickname Doãn Chí Bình chia sẻ như trên, về việc mua đất xây nhà hơn một năm trước, đồng thời đánh giá rằng cầm 4-5 tỷ đồng hiện tại chọn một căn nhà đất ưng ý rất khó. Bình luận này được chia sẻ sau bài viết 'Tôi đi xem 20 căn nhà Sài Gòn giá 4-5 tỷ vẫn không ưng căn nào'.

Cho rằng kỳ vọng về một căn nhà mặt đất chưa phù hợp với tầm tiền từ 4-5 tỷ đồng, độc giả nickname saigon84 nói: "Số tiền 4-5 tỷ đồng mua căn hộ chung cư còn chưa chắc được như ý, nói gì nhà phố. Muốn như ý ít nhất phải có giá chục tỷ trở trên, nằm trong hẻm xe hơi.

Còn các đường lớn có tên đường dễ nhớ hay nổi tiếng thì phải cao hơn nữa".

Đồng quan điểm, độc giả nickname FunFacts nhận xét ngắn gọn: "Với số tiền 4 tỷ đồng bây giờ tìm mua chung cư cũng đã khó, phải cân nhắc xem mình ưu tiên mặt nào (vị trí, diện tích, tiện ích nội khu hay thời điểm bàn giao...) chứ đừng nói cầm số tiền đó mà đi mua nhà đất".

Trong khi đó, độc giả Khanh Nguyen cho rằng nhiều người vẫn đang đánh giá sai vai trò của môi giới và cơ chế hình thành giá nhà: "Giá nhà là do thị trường và do chủ nhà đưa ra. Với số tiền 4-5 tỷ đồng, mà muốn ở gần khu vực đông dân cư, nhiều tiện ích thì phải chịu nhà nhỏ, hẻm nhỏ thôi, tệ hơn phải chấp nhận dính quy hoạch và lộ giới. Muốn nhà rộng, hẻm rộng thì chỉ có giải pháp đi ra vùng ven".

Độc giả nickname mocmien9911 chia sẻ trải nghiệm gia đình từng đi xem cả trăm căn nhà trong nhiều tháng trời mới chọn được nơi ưng ý: "Mẹ chồng tôi mua nhà giá tầm chục tỷ, cách đây 4 năm, phải đi xem cả trăm căn, nhà tôi tìm mua cách đây 4 năm tầm 6-7 tỷ mà cũng phải đi xem hàng chục căn mới được căn ưng ý.

Nhà là tài sản lớn, mua để ở và tích lũy tài sản trong thời gian lâu (không nói về mua đi bán lại kiếm ngay - mà kể cả thế họ cũng chọn nhà đẹp cho dễ bán) nên phải dành thời gian và công sức rất nhiều.

Tôi nhớ ngày xưa đi thuê nhà trọ tôi cũng phải đi xem mấy nhà mới tìm được chỗ trọ phù hợp, chứ ít khi xem cái được ngay. Nên cứ chịu khó tìm tòi, mày mò khảo sát, mất thời gian thời kỳ đầu thì sau này vào ở sẽ bớt đi những rủi ro không mong muốn, cứ kiên nhẫn rồi sẽ ổn".

Từ góc độ thực tế hơn, độc giả nickname aspirationmore gợi ý: "Ở Sài Gòn, tìm nhà trong tầm giá 4-5 tỷ đồng mà tìm đường hẻm rộng, nhà có diện tích lớn thì hơi căng. Nên tìm theo tiêu chí hẻm xe ba gác (nhưng không vào sâu quá), nhà diện tích sàn khoảng 30-40 m2, có thêm một lầu hay gác suốt chắc chắn, có 2-3 phòng ngủ là đã thấy ổn rồi.

Hữu Nghị tổng hợp