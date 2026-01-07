'Tôi đi xem 20 căn nhà Sài Gòn giá 4-5 tỷ vẫn không ưng căn nào'

'Chưa kể việc môi giới lập lờ pháp lý, chỉ riêng nằm sâu trong hẻm nhỏ, đất nền yếu mà rao bán 5 tỷ đồng là tôi đã lắc đầu'.

"Tôi đi coi hai chục căn nhà, tầm 4-5 tỷ đồng vẫn không ưng ý cái nào. Môi giới nào cũng có tư tưởng bán một căn ăn cả đời nên giá còn cao chót vót so với giá trị sử dụng.

Chỉ cần môi giới cung cấp đầy đủ hình ảnh sổ rõ nét, hướng nhà là có thể nắm 80% thông tin nhà đó rồi, nhưng đa số môi giới cứ lập lờ để dẫn khách đi coi mất thời gian.

Chưa kể nhóm môi giới còn cô lập thông tin mua bán nhằm đẩy giá hơn cả tỷ đồng thì thật khó cho người mua".

Độc giả nickname Những câu chuyện nhỏ xíu chia sẻ lại câu chuyện tìm mua nhà đất ở TP HCM, dù đi xem nhiều căn nhà nhưng vẫn không chốt được căn nào. Bình luận này được viết sau bài Giao dịch nhà riêng TP HCM trầm lắng cuối năm. Theo đó, giá bán neo cao, hiệu quả khai thác thương mại giảm khiến lực cầu phân khúc nhà riêng TP HCM èo uột ngay mùa cao điểm cuối năm.

Sự thất vọng khi tìm mua nhà cũng là nỗi niềm của độc giả nickname Milton:

"Tôi cũng đi coi hơn chục cái nhà ở các quận cũ TP HCM, giá cao nhưng không ưng ý cái nào vì: Pháp lý không rõ ràng, không vuông vức, dính nhiều lộ giới, dính quy hoạch mất nguyên căn, hẻm nhỏ xe cứu hỏa vào không được, nhà quá cũ, ngập, nền đất yếu...

Đã vậy, môi giới còn gây khó dễ kiểu mập mờ, không cho coi sổ rõ nét để kiểm tra, nhưng trước sau cũng truy ra nguồn gốc của nhà đất.

Nói chung, nhà đất thì nhiều nhưng ai cũng muốn giữ của đến khi không có ai đủ khả năng mua được".

Một trường hợp khác, độc giả Hana Thi kể:

"Đây là trường hợp của tôi: Chiều 3/1, môi giới dẫn đi xem căn nhà 1 trệt 1 lầu đúc bê tông, thêm 1 tầng đúc giả, 6m x 4m sàn, đường trước nhà rộng đúng một chiếc xe máy chạy qua ở khu Gò Vấp cũ.

Trong khi tôi đã nói rõ là mong muốn tìm nhà nằm ở đường hẻm rộng tối thiểu 3m. Đến nơi xem là là tôi lắc đầu ngay. Khi gặp người tự xưng là chủ nhà, họ bảo đến nơi rồi thì xem cho biết".

Trong cuộc cạnh tranh về chất lượng sống, nhà riêng ngày càng kén khách khi nhiều khu dân cư cũ đối mặt tình trạng ngập nước, kẹt xe, thiếu chỗ đỗ ôtô. Độc giả Thais đánh giá chung: "Nhiều nhà rao bán nhỏ, diện tích chỉ dưới 50 m2, trong hẻm nhỏ phải rẽ qua nhiều hẻm mà vẫn rao giá trên 5 tỷ đồng là quá cao. Người có tài chính bình thường khó mua, còn người có tài chính cao thì không chọn mua loại nhà như thế này".

Độc giả Dat Huynh nhận định: "Một gia đình bây giờ đa số chỉ có từ 3 đến 4 người. Mua căn nhà trong hẻm nhỏ, xe taxi vô ra khó; mưa gió muốn bắt xe là cầm dù ra đầu hẻm là ướt hết quần áo, nên chú trọng sự tiện lợi khi tìm mua hơn".

Sự thay đổi trong lựa chọn nhà ở của người trẻ được độc giả donggoran chỉ ra khá rõ ràng: Người trẻ thay đổi quan điểm rồi, giờ cầm 5 tỷ kiếm căn hộ nào tầm 3,5–4 tỷ vùng ven mà mua, còn 1 tỷ mua chiếc ô tô mà đi, chứ mua chi nhà 5 tỷ trong hẻm chật chội.

Độc giả nickname z8cbc6prxy đưa ra các tiêu chí chọn mua nhà hiện nay:

"- Đường sá khu vực có kẹt xe không?

- Lộ giới xe ra vào ổn không, đủ to để khi có sự cố có thể ứng phó.

- Có ngập úng khi triều cường hay mưa to, gây khó đi lại không?".

Độc giả Quang Dũng nói: "Nhà phố bây giờ giá thì cao, ngột ngạt, không cho thuê được. Còn nhà hẻm thì ồn ào, phức tạp, giá không rẻ, nguy cơ bị quy hoạch trong tương lai là rất cao. Lựa chọn căn hộ phù hợp thế giới hiện đại: rẻ, an toàn, tiện nghi, thoáng đãng, văn minh".

Hữu Nghị tổng hợp