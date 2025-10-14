Diễn viên Băng Di - từng đóng Tư Mắm trong "Đất rừng phương Nam" - nói hạnh phúc khi bạn trai Việt kiều cầu hôn sau gần 10 năm yêu.

Người đẹp nhận lời cầu hôn của doanh nhân Justin Chiêm khi cả hai dùng tiệc, tối 14/10 ở TP HCM. Khi anh trao nhẫn, Băng Di vỡ òa.

Cô cho biết trước đây sợ bước vào hôn nhân nhưng hiện an tâm, có niềm tin nhờ cảm nhận tình cảm chín muồi. Cả hai đang lên kế hoạch cho đám cưới nhưng chưa tiết lộ thêm về thời gian, địa điểm.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Băng Di như Trang Pháp, Thùy Anh, Cao Thái Hà, Diệu Nhi gửi lời chúc mừng.

Băng Di và bạn trai hẹn hò trong chuyến du lịch nước ngoài năm 2024. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Băng Di quen bạn trai qua một hội bạn, thường đi chơi chung. Qua vài lần trò chuyện, họ thấy có sự đồng điệu về tính cách lẫn tâm hồn. Băng Di nhận lời yêu vào năm 2016. Cô nhận xét anh tử tế, tốt tính, mang đến sự bình yên. "Anh thấu hiểu, tôn trọng công việc showbiz của tôi", Băng Di nói.

Cả hai thẳng thắn mọi thứ từ đầu, chia sẻ điểm tốt, xấu ở mình để người kia hiểu. Họ từng có khoảng thời gian trục trặc nhưng sớm hàn gắn. Hai người tìm thấy nhiều điểm chung như tình yêu với động vật, du lịch. Theo người đẹp, nhờ quen Justin Chiêm, cô có cơ hội gặp gỡ những người tài trong lĩnh vực kinh doanh, học hỏi kinh nghiệm.

Băng Di cho biết tình yêu giúp thay đổi con người, suy nghĩ của cô. Trước đây cô sống nghiêm túc, ép mình vào khuôn khổ, cứng nhắc. Từ khi quen Justin, cô trở nên mềm mỏng, không còn suy nghĩ tiêu cực.

Băng Di 'Đất rừng phương Nam' nhận lời cầu hôn Băng Di nói về vai diễn Tư Mắm trong "Đất rừng phương Nam".

Băng Di tên thật Nguyễn Bảo Trinh, 35 tuổi, là ca sĩ, diễn viên. Năm 2015, cô được chú ý khi tham gia chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú, kết đôi với Trang Pháp. Các phim Băng Di từng tham gia gồm Những ngày hè xanh, Gia đình phép thuật, Kẻ thù giấu mặt, Gạo nếp gạo tẻ, Cậu Vàng, Đất rừng phương Nam. Gần đây, cô tham gia Cục vàng của ngoại cùng Hồng Đào, Việt Hương, Hữu Châu, Lê Khánh, sắp ra rạp. Ngoài hoạt động giải trí, cô làm kinh doanh.

Bạn trai cô sinh năm 1981, có bố là người Hoa, mẹ người Campuchia sống ở Thụy Điển. Anh hiện là chủ một số nhà hàng, quán bar ở TP HCM.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp