Dàn diễn viên đóng 'Cục vàng của ngoại'

Từ phải qua: Hồng Đào, Lê Khánh, Việt Hương - ba nữ chính trong tác phẩm điện ảnh. Bối cảnh chính diễn ra trong một con hẻm nhỏ ở TP HCM, khắc họa mâu thuẫn thế hệ xoay quanh ba thế hệ bà, mẹ và cháu.



Đạo diễn Khương Ngọc ấp ủ kịch bản nhiều năm. Anh cho biết chọn câu chuyện về bà ngoại bởi đây là chủ đề hiếm trong điện ảnh Việt. Đạo diễn từng xem một số tác phẩm tương tự trong khu vực, như Gia tài của ngoại - dự án Thái Lan gây sốt năm 2024, ấn tượng trước cách các nhà làm phim khai thác mối quan hệ gia đình.