Dàn diễn viên đóng 'Cục vàng của ngoại'

Teaser Cục vàng của ngoại - dự kiến ra rạp vào tháng 10. Video: Đoàn phim cung cấp
Từ phải qua: Hồng Đào, Lê Khánh, Việt Hương - ba nữ chính trong tác phẩm điện ảnh. Bối cảnh chính diễn ra trong một con hẻm nhỏ ở TP HCM, khắc họa mâu thuẫn thế hệ xoay quanh ba thế hệ bà, mẹ và cháu.
Đạo diễn Khương Ngọc ấp ủ kịch bản nhiều năm. Anh cho biết chọn câu chuyện về bà ngoại bởi đây là chủ đề hiếm trong điện ảnh Việt. Đạo diễn từng xem một số tác phẩm tương tự trong khu vực, như Gia tài của ngoại - dự án Thái Lan gây sốt năm 2024, ấn tượng trước cách các nhà làm phim khai thác mối quan hệ gia đình.
Việt Hương tái hợp Khương Ngọc sau thành công của Chị dâu (2024), với vai chính - bà Hậu. Một mình nuôi con sau khi chồng mất sớm, bà xin nghỉ làm kế toán, trang trải cuộc sống bằng nghề bán cà phê trước nhà. Dù yêu thương con cháu, bà có phần bao bọc, áp đặt quá mức, làm nảy sinh bất đồng.
Hồng Đào có vai mới sau Mang mẹ đi bỏ - ra mắt đầu tháng 8. Chị nhập vai bà Khanh - làm nghề môi giới bất động sản, mẹ đơn thân có con đã trưởng thành, cháu đang học trường quốc tế. Diễn viên đảm nhận nhiều cảnh hài, khắc họa một phụ nữ sôi nổi, năng động song có phần sính ngoại.
Nghệ sĩ Hữu Châu đóng ông Tư, sống cạnh nhà bà Hậu, bà Khanh, thể hiện nhiều phân cảnh về tình làng nghĩa xóm.
Lê Khánh đóng Diễm - con bà Khanh, thương mẹ nhưng không biết cách bày tỏ tình cảm. Khương Ngọc quyết định mời diễn viên đóng phim mới, sau khi chị tỏa sáng trong Chị dâu với vai người em chồng thực dụng.
Băng Di trở lại điện ảnh sau hai năm, kể từ vai phản diện trong Đất rừng phương Nam (2023). Cô đóng Thương - con bà Hậu, từng mắc sai lầm trong tình yêu, dẫn đến mang thai khi chưa kết hôn. Do trầm cảm sau sinh, cô thiếu gắn kết với con, phó thác việc nuôi bé cho mẹ.
Ngoài ra, phim còn có diễn viên trẻ Lâm Thanh Mỹ (trái) - đóng vai Su, cháu bà Hậu. Thiếu tình thương cha mẹ, từ nhỏ Su sống với bà ngoại, được bà dành cho những điều tốt nhất. Khi dậy thì, cô thay đổi cảm xúc, dần xa cách ngoại hơn.
TikToker Thư Đan đóng Ti - cháu bà Khanh.
Khương Ngọc cho biết chắt lọc nhiều ký ức tuổi thơ về mẹ và bà để đưa vào phim. Thời bé, anh được ngoại yêu thương, bênh vực, do đó luôn xem bà là người "quyền lực nhất nhà". Khi làm phim, đạo diễn muốn khắc họa hình ảnh một người bà vụng về trong việc thể hiện tình cảm với cháu, nhưng thầm lặng hy sinh thời gian, sức lực, niềm vui của bản thân.
Mai Nhật
Ảnh: Sơn Nguyễn