Bạn trai không quan tâm Taylor Swift viết nhạc về tình cũ

Cầu thủ Travis Kelce được cho là tự hào về bạn gái, không để tâm việc Taylor Swift nhắc người yêu cũ trong album mới.

Theo Daily Mail ngày 23/4, album The Tortured Poets Department của Taylor Swift gây chú ý kể từ khi phát hành vào ngày 19/4. Người hâm mộ suy luận cô viết về những tổn thương trong quá khứ, từ chuyện tình cảm không hạnh phúc với Joe Alwyn, Matty Healy đến scandal với Kim Kardashian trong các bài hát mới. Một nguồn tin tiết lộ người yêu hiện tại của ca sĩ - Travis Kelce, 35 tuổi - không quan tâm phản ứng của dư luận về nội dung đĩa nhạc.

Taylor Swift và Travis Kelce. Ảnh: GC Images

"Nếu bài hát viết về Joe hay bất kỳ người nào khác, thậm chí về Travis trong tương lai, anh ấy sẽ hiểu vì Taylor là nghệ sĩ. Anh yêu cô và không bận tâm đến mức ghen tuông", nguồn tin nhận xét. Người này cho biết Travis cũng không quan tâm đến dàn người yêu cũ của bạn gái siêu sao.

Theo nguồn tin, Travis hiểu việc sáng tác là một phần quan trọng tạo nên tính cách và con người nghệ sĩ trong Taylor. Anh chỉ ủng hộ nhạc của bạn gái và yêu những nỗ lực của cô. Travis biết Taylor đang làm gì và tin cô chỉ viết sự thật về những chuyện đã trải qua.

Nhiều hãng tin cho biết Travis Kelce cũng góp mặt trong album mới phát hành, cụ thể ở bài hát The Alchemy và So Highschool. Cộng đồng fan suy luận The Alchemy lấy cảm hứng từ những lần Taylor xem người yêu thi đấu, cùng mừng chiến thắng với anh. Ca khúc có đoạn: "Tiếng hò reo nâng ly vang lên. Vì họ nói không có cơ hội để trở thành kẻ mạnh nhất trong giải đấu. Chiếc cúp chiến thắng của anh ở đâu? Anh chỉ vừa chạy đến bên em".

Theo Daily Mail, Travis Kelce có kế hoạch "đặc biệt" để đánh dấu sự trở lại của bạn gái với album mới. Người thân cận với anh cho biết bài hát yêu thích của cầu thủ là Down Bad và loml.

MV lyrics bài hát "The Alchemy" MV lyrics bài hát "The Alchemy". Video: YouTube Taylor Swift

Taylor Swift, 35 tuổi, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi lên nhờ những bản nhạc đồng quê vào năm 2006. Sau 10 album, Taylor nhận về 14 giải Grammy và 29 giải Billboard. Tháng 12/2023, tổ chức Guinness công nhận Eras Tour của nghệ sĩ là chuyến lưu diễn có doanh thu cao nhất mọi thời, đạt hơn một tỷ USD. Hiện cô có tài sản ròng khoảng 1,1 tỷ USD, được Time chọn là Nhân vật của năm 2023.

Travis Kelce, 35 tuổi, là siêu sao bóng bầu dục Mỹ thuộc đội Kansas City Chief, liên tục lập nhiều kỷ lục của NFL (National Football League - Giải bóng bầu dục quốc gia). Anh vừa giúp đội nhà giành giải vô địch tại Super Bowl 2024, hôm 12/2. Trước khi thành đôi với Taylor Swift, cầu thủ hẹn hò người mẫu Kayla Nicole trong 5 năm, chia tay tháng 5/2022.

Chuyện tình bắt đầu khi Travis thu hút sự chú ý của nghệ sĩ tại buổi hòa nhạc Eras Tour hồi tháng 7/2023 tại Kansas (Mỹ). Họ giữ kín mối quan hệ để tìm hiểu nhau. Sau hai tháng, Taylor và Travis công khai tình cảm, kể từ đó, ca sĩ thường xuyên có mặt trong các trận đấu của bạn trai.

Phương Thảo (theo Daily Mail)