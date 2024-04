Kim Kardashian mất khoảng 100.000 người theo dõi trên Instagram sau khi Taylor Swift ra mắt bài hát có nội dung được cho "dằn mặt" cô.

Theo Page Six ngày 22/4, tài khoản Instagram của Kim Kardashian có khoảng 364,3 triệu người theo dõi vào tháng trước, nhưng đến hiện tại, con số giảm còn 363 triệu. Trang này cho biết ca khúc mới của Taylor Swift - thanK you aIMee - là nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm.

Taylor Swift ra mắt album The Tortured Poets Department ngày 19/4 với 31 ca khúc. Trước đó, ca sĩ thông báo đĩa nhạc mới chỉ có 16 sáng tác nhưng vào ngày phát hành, cô khiến người hâm mộ bất ngờ khi giới thiệu thêm 15 bài hát. thanK you aIMee thuộc nhóm sau với nội dung xoay quanh một nhân vật chuyên bắt nạt ở trường học.

Kim Kardashian mất trăm nghìn lượt theo dõi vì Taylor Swift MV lời bài hát "thanK you aIMee". Video: YouTube Taylor Swift

Cộng đồng fan suy luận những chữ cái viết hoa trong tên bài hát ám chỉ tên của bà chủ hãng Skims, cho rằng ca khúc là sự đáp trả của Taylor Swift với Kim liên quan scandal cách đây tám năm. Sau khi bài hát phát hành, nhiều người liên tục bình luận "thanK you aIMee" vào trang cá nhân của Kim Kardashian.

Năm 2016, chồng cũ của Kim Kardashian - Kanye West - ra mắt ca khúc Famous, có đoạn: "Tôi cảm thấy mình và Taylor có thể quan hệ tình dục. Tại sao ư? Vì tôi khiến con khốn đó nổi tiếng". Kim Kardashian khi đó đăng đoạn video ghi âm cuộc đối thoại giữa West và Taylor dài 25 phút. Trong đó, ca sĩ vui vẻ nghe câu hát, nhận xét lời không mang tính xúc phạm.

Theo Taylor, đoạn ghi âm đã bị Kim chỉnh sửa và dàn dựng, biến cô thành kẻ dối trá khiến giới giải trí quay lưng. Người hâm mộ Kim còn dùng biểu tượng rắn miêu tả Taylor, gọi cô là kẻ lừa đảo. Năm 2017, Taylor trở lại với album Reputation, sử dụng hình ảnh con rắn, theo Page Six.

Taylor Swift và Kim Kardashian tại lễ trao giải MTV Video Music Awards 2015. Ảnh: WireImage

Năm 2019, Kim nói cô đã vượt qua scandal, không còn ghét Taylor tại chương trình Watch What Happens Live with Andy Cohen. Trong khi đó, Taylor Swift vẫn chưa quên chuyện cũ, từng trải lòng với Time 2023: "Chuyện đó khiến tôi suy sụp tâm lý đến mức chưa từng có. Tôi hầu như xa lánh tất cả mọi người trong đời vì cảm thấy không thể tin tưởng ai. Tôi đã trải qua giai đoạn tệ hại và rất khó khăn".

Cộng đồng Swifties cho rằng ngoài thanK you aIMee, Taylor Swift tiếp tục ám chỉ mâu thuẫn với Kim Kardashian trong bài hát Cassandra thuộc album mới. Người hâm mộ cũng suy đoán dàn người yêu cũ của ca sĩ như Joe Alwyn, Matty Healy và John Mayer là nhân vật chính trong một số ca khúc vừa phát hành, theo Page Six.

Taylor Swift, 34 tuổi, được mệnh danh "công chúa nhạc đồng quê" của nền âm nhạc nước Mỹ khi mới vào nghề. Cô ra mắt vào năm 2006 và sớm gặt hái nhiều thành tích. Bên cạnh giọng ca hay, Taylor Swift còn tạo dấu ấn với tài năng sáng tác và là nhạc sĩ chính của các bài hát trong sự nghiệp. Sau 10 album, Taylor Swift nhận 14 giải Grammy, 29 giải Billboard và thành công với nhiều chuyến lưu diễn quốc tế. Năm ngoái, cô khởi động The Eras Tour, đến nay đạt doanh thu hơn một tỷ USD, giúp Taylor Swift trở thành tỷ phú duy nhất có tài sản phần lớn dựa vào âm nhạc, theo Forbes.

Kim Kardashian, sinh năm 1980, là ngôi sao truyền hình thực tế Mỹ, được biết đến với chương trình Keeping Up With The Kardashians. Cô nổi tiếng tại Hollywood với hơn trăm triệu người theo dõi trên Instagram. Theo Forbes, cô hiện có tài sản 1,7 tỷ USD. Cô sáng lập hãng thời trang Skims vào năm 2019, ra mắt thương hiệu chăm sóc da SKKN năm 2022. Kim kết hôn Kanye West năm 2014 và chia tay năm 2021, có bốn con.

Phương Thảo (theo Page Six)