Ba năm giữ vương miện Miss World Vietnam của Ý Nhi

Ý Nhi về nước chuẩn bị cho Miss World Vietnam 2025 Ngày 27/3, Ý Nhi từ Australia về nước, chuẩn bị cho màn final walk (bước chân cuối cùng) tại chung kết Miss World Vietnam 2025, sẽ diễn ra tối 29/3. Cô đồng hành ban tổ chức tại giai đoạn đầu của mùa giải trong vai trò đương kim hoa hậu. Do lịch học trùng với đợt tập trung thứ hai sau Tết Nguyên đán, cô không trực tiếp tham gia hoạt động gần đây cùng 47 thí sinh.

Dung mạo Ý Nhi sau ba năm vào showbiz.

Ý Nhi cho biết: "Tôi hồi tưởng nhiều ký ức ba năm về trước tại Miss World Vietnam 2023. Mọi thứ với tôi đẹp như giấc mơ".

Khoảnh khắc Ý Nhi đăng quang Miss World Vietnam 2023 Ý Nhi đăng quang hồi tháng 7/2023 trên chính quê hương Bình Định (nay là Gia Lai) lúc vừa bước sang tuổi 21.

Nhìn lại chặng đường đi qua, Ý Nhi nói có niềm vui, nỗi buồn và bài học trưởng thành. Hoa hậu từng vấp phản ứng của công chúng về cách ứng xử thời điểm mới nổi tiếng. Cô thấy bản thân lúc đó còn non trẻ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng giao tiếp chưa tốt, nên gửi lời xin lỗi khán giả. Ồn ào từng khiến Ý Nhi rút khỏi hoạt động giải trí một thời gian.

Tháng 11/2023, Ý Nhi sang Australia theo đuổi một chương trình quốc tế, liên kết đại học trong nước. Hoa hậu học cách tự lập, thích ứng với môi trường mới. Cô dành 24 giờ mỗi tuần đi làm thêm tại các cửa hàng thời trang để có tiền trang trải cuộc sống. Ý Nhi cho biết dù đi học, mỗi tháng cô tiết kiệm được 30 triệu đồng.

Quá trình học tập ở nước ngoài, Ý Nhi vài lần về nước để cùng êkíp chuẩn bị thi Miss World lần thứ 72. Tháng 5/2025, cô nhập cuộc với sân chơi ở Ấn Độ, từng bước cho khán giả thấy sự tiến bộ về kỹ năng sân khấu, ngoại ngữ, giao tiếp. Sự chủ động, nghiêm túc giúp Ý Nhi gây chú ý với giám khảo, chuyên gia nhan sắc, sau đó ghi tên vào top 40.

Ý Nhi thuyết trình vòng Head to Head Challenge tại Miss World.

Quá trình thực hiện dự án nhân ái của Hoa hậu Ý Nhi Sau cuộc thi, cô trở lại showbiz với hình ảnh chừng mực hơn. Ý Nhi ưu tiên các hoạt động cộng đồng, giáo dục như tham gia trao học bổng cho học sinh khó khăn, xây dựng tủ sách cho trẻ em vùng cao, đồng hành một số dự án thiện nguyện.

Ý Nhi trở lại sàn diễn, được nhiều nhà thiết kế tin tưởng chọn làm "nàng thơ". Cô nhiều lần đảm nhận vai trò mở màn, vedette các show. Cô 23 tuổi, cao 1,75 m, số đo ba vòng lần lượt là 79-59-89 cm.

Hoa hậu catwalk với đầm cưới, dạ hội xuyên thấu tại sự kiện cuối năm 2025 ở TP HCM.

Theo Ý Nhi, khán giả là nguồn động lực giúp cô vượt qua thử thách, đồng thời có cơ hội chứng tỏ bản thân. "Tôi biết ơn vì mọi người đã bao dung, có góc nhìn nhận tích cực hơn về tôi", cô nói.

Cô đón Tết Bính Ngọ bên bố và em gái tại quê nhà. "Tôi có thêm sự tự tin bởi gia đình, bạn trai luôn bên cạnh", hoa hậu cho biết.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc nhận xét Ý Nhi nỗ lực để thay đổi bản thân. "Tôi học hỏi Nhi nhiều điều để sẵn sàng cho cuộc thi lần thứ 73, tổ chức lần đầu ở Việt Nam vào cuối năm", Bảo Ngọc nói.