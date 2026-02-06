Ban tổ chức Barcelona bảo vệ kỷ lục của Kiplimo

Ban tổ chức Barcelona Half Marathon yêu cầu báo cáo đầy đủ, đồng thời để ngỏ khả năng thực hiện các hành động pháp lý nhằm bảo vệ kỷ lục 56 phút 42 giây của Jacob Kiplimo.

Ban tổ chức Mitja Marató de Barcelona khẳng định kỷ lục thế giới 56 phút 42 giây do Kiplimo thiết lập tại giải năm 2025 được thực hiện hoàn toàn phù hợp với quy định hiện hành.

Trước việc Liên đoàn điền kinh Thế giới (WA) không phê chuẩn thành tích này mà không đưa ra giải thích chi tiết, ban tổ chức đã phát đi thông cáo chính thức, yêu cầu cơ quan quản lý điền kinh thế giới cung cấp đầy đủ hồ sơ và bằng chứng liên quan.

Kiplimo chạy phía sau xe dẫn tốc có đồng hồ cỡ lớn và người ngồi trên nóc ở giải eDreams Mitja Marato tại Barcelona ngày 16/2/2025. Ảnh: eDreams Mitja Marato 2025

Theo thông báo trên website chính thức, WA chỉ nêu lý do chung chung rằng "điều kiện thi đấu của VĐV không đáp ứng các quy định của Liên đoàn Điền kinh Thế giới", nhưng không làm rõ cụ thể những điều kiện đó là gì. Trong trao đổi sau đó với ban tổ chức giải, WA đề cập đến nghi vấn Kiplimo nhận được sự hỗ trợ từ xe dẫn đầu và các chỉ dẫn trong quá trình thi đấu.

Ban tổ chức Mitja Marató de Barcelona bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định không có bất kỳ sự hỗ trợ trái quy định nào và tuyên bố sẽ bảo vệ tính hợp lệ của kỷ lục. Theo đơn vị tổ chức, quy định hiện hành không nêu rõ khoảng cách bắt buộc giữa xe dẫn đầu và nhóm dẫn đầu, trong khi báo cáo chính thức của Trọng tài trưởng - người do WA chỉ định - xác nhận phương tiện này không mang lại lợi thế cho Kiplimo, và cuộc đua diễn ra hoàn toàn đúng luật.

Liên quan đến khả năng Kiplimo nhận chỉ dẫn trong lúc thi đấu, ban tổ chức cho biết HLV và người đại diện của Kiplimo không có mặt tại Barcelona trong ngày diễn ra giải. Thành viên duy nhất trong ê-kíp kỹ thuật đi cùng chân chạy người Uganda chỉ ở khu vực về đích, không có bất kỳ hình thức liên lạc hay truyền đạt chỉ đạo nào trong suốt cuộc đua.

Ban tổ chức nhấn mạnh Mitja Marató de Barcelona từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chuyên môn và tiêu chuẩn tổ chức cao nhất, yếu tố giúp giải đạt chứng nhận Gold Label và từng chứng kiến hai kỷ lục thế giới khác.

Trong suốt một năm qua, ban tổ chức đã nhiều lần liên hệ với WA để theo dõi tiến trình phê chuẩn kỷ lục và sẵn sàng cung cấp thêm thông tin nếu cần. Tuy nhiên, phản hồi nhận được luôn cho rằng hồ sơ hiện có là đầy đủ và báo cáo của Trọng tài trưởng mang tính kết luận.

"Khi nhận được toàn bộ tài liệu liên quan, chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng và, nếu cần thiết, tiến hành các bước phù hợp để chứng minh tính hợp lệ của thành tích", thông cáo nêu rõ. "Chúng tôi tiếp tục bảo vệ kỷ lục của Kiplimo, bởi nó được thiết lập trong điều kiện hoàn toàn tuân thủ quy định".

Hồng Duy (theo Mundo Deportivo)