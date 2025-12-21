Bán tải điện đắt khách châu Á, người Mỹ thờ ơ

Doanh số bán tải điện ở Trung Quốc và Hàn Quốc đều tăng, nhưng các hãng lớn ở Mỹ đều trì hoãn hoặc hủy kế hoạch làm bán tải điện.

Các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc và Hàn Quốc đang bán được nhiều xe bán tải hơn bao giờ hết, nhờ vào các lựa chọn xe điện mới. Trong khi đó, nước Mỹ, vốn nổi tiếng với tình yêu dành cho những chiếc xe tải và SUV cỡ lớn lại có xu hướng ngược lại.

Theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Dữ liệu Carisyou (Hàn Quốc), gần 23.500 xe bán tải đã được đăng ký tại Hàn Quốc tính đến tháng 11, tăng 68% so với cùng kỳ 2024.

Bán tải điện KGM Musso EV ở Hàn Quốc. Ảnh: Jaehwan Cho

Mẫu bán tải điện Musso EV của KG Mobility (KGM) dẫn đầu sự tăng trưởng với 14.313 lượt đăng ký, tăng từ 12.231 trong 11 tháng đầu năm 2024.

Mặc dù chưa phải là xe điện, mẫu bán tải đầu tiên của Kia, chiếc Tasman, đã có khởi đầu mạnh mẽ. Kia xuất khẩu hơn 15.000 chiếc bán tải sang các thị trường nước ngoài, bao gồm Australia và New Zealand. Phiên bản Tasman chạy điện đang được phát triển, ông Christo Valentyn, người đứng đầu bộ phận tiếp thị của Kia tại Nam Phi, đã xác nhận điều này trong 2024.

Sự gia tăng gần đây về nhu cầu đối với xe bán tải Hàn Quốc là do các mẫu xe điện mới và công nghệ hiện đại đang biến chúng thành phương tiện sử dụng hàng ngày.

Dữ liệu mới nhất từ Hiệp hội các đại lý ôtô Trung Quốc (CADA) cho thấy doanh số xe bán tải đạt kỷ lục tại Trung Quốc.

Tính đến tháng 11, 537.000 xe đã được bán tại Trung Quốc, tăng 12% so với cùng kỳ 2024. Một số nhà sản xuất ôtô Trung Quốc đang chứng kiến nhu cầu tăng cao, cả trong nước và quốc tế.

Great Wall Motors dẫn đầu tại Trung Quốc, trong khi Changan, SAIC Maxus, JAC, Radar New Energy Vehicles (thuộc Geely) đang thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu.

Xe năng lượng mới (NEV), bao gồm xe điện chạy bằng pin (BEV) và xe hybrid cắm điện (PHEV), đang dẫn đầu sự tăng trưởng. Trong 11 tháng đầu năm 2025, doanh số xe bán tải NEV tăng 335% so với cùng kỳ 2024 với 67.000 chiếc bán ra.

Tháng 11, BYD bán được hơn 3.500 xe bán tải ở nước ngoài, và Radar của Geely bán được hơn 2.000 chiếc. Radar đã giới thiệu RD6, mẫu bán tải chạy điện hoàn toàn đầu tiên dành cho thị trường Trung Quốc.

Bán tải điện Trung Quốc Radar RD6. Ảnh: Cesar

Trong hai năm qua, RD6 là mẫu bán tải điện bán chạy nhất tại Trung Quốc. Giờ đây, nó đang được xuất khẩu sang các thị trường nước ngoài như Đông Âu, Trung Đông, Trung Á, và Trung và Nam Mỹ.

Trong khi đó, tại Mỹ, Ford mới đây xác nhận rằng họ sẽ ngừng sản xuất mẫu F-150 Lightning chạy điện. Thế hệ Lightning tiếp theo sẽ là một mẫu xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV), mà Ford hứa hẹn sẽ "mang tính cách mạng không kém" so với mẫu bán tải chạy điện hiện nay.

Các công nhân từ Trung tâm Xe điện Rouge của Stellantis đang được chuyển đến nhà máy xe tải Dearborn của Ford khi nhà máy này tăng cường sản xuất xe tải chạy xăng và xe tải hybrid.

Stellantis cũng tuyên bố không còn kế hoạch ra mắt mẫu bán tải Ram 1500 REV chạy hoàn toàn bằng điện. Mẫu xe này cũng sẽ được bán ra dưới dạng EREV.

Mỹ Anh (theo Electrek)