Ford lắp thêm động cơ xăng cho bán tải điện F-150

Thế hệ tiếp theo của Ford F-150 Lightning sẽ trang bị động cơ xăng và biến thành một chiếc xe mở rộng phạm vi hoạt động với 1.126 km.

Ford F-150 Lightning là một chiếc bán tải đột phá, sở hữu nhiều phẩm chất mà người dùng yêu thích ở dòng xe bán chạy nhất nước Mỹ, đồng thời bổ sung khả năng vận hành không phát thải, mô-men xoắn tức thời và thậm chí cả khả năng cung cấp điện cho một ngôi nhà.

Nhưng không may cho Lightning, nó cũng nổi tiếng vì những thiếu sót. Nhiều khách hàng không hài lòng với giá thành cao và phạm vi hoạt động hạn chế khi kéo và chở hàng. Doanh số thấp so với F-150 chạy xăng và hybrid. khi Ford bán được F-150 Lightning, họ lại bị lỗ.

Ford F-150 Lightning đang sạc pin tại nhà. Ảnh: Ford

Vì vậy, Ford đã công bố kế hoạch sửa đổi cho F-150 Lightning thế hệ tiếp theo: bổ sung động cơ xăng, biến nó thành một chiếc xe mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) - xu hướng đang được nhiều hãng xe khác áp dụng.

Các quan chức của Ford cho biết việc sản xuất dòng Lightning hiện tại sẽ kết thúc, và kế hoạch cho thế hệ tiếp theo - được biết đến nội bộ với tên gọi Ford T3 - sẽ bị hủy bỏ. Thay vào đó, Lightning thế hệ mới sẽ là một chiếc EREV, với động cơ xăng giúp sạc pin. Với sự bổ sung này, Ford kỳ vọng Lightning mới sẽ cung cấp phạm vi hoạt động hơn 1.126 km.

Andrew Frick, chủ tịch bộ phận xe xăng và điện của Ford gọi Lightning EREV là "một bước tiến lớn" vì hoạt động chủ yếu bằng điện, nhưng có động cơ xăng để đạt được "sự tự tin về phạm vi hoạt động" và khả năng kéo tải trên quãng đường dài hơn. Nó cũng sẽ có khả năng cung cấp năng lượng cho nhiều thiết bị điện khác nhau, giống như Lightning hiện tại.

Dòng EREV gần đây nổi lên như một lựa chọn thay thế phổ biến cho xe thuần điện, mặc dù có lẽ chỉ về mặt khái niệm, vì hiện chưa có chiếc nào bán ở Mỹ. Nhưng những mẫu xe này đang ngày càng phổ biến ở Trung Quốc và nhiều nhà sản xuất ôtô khác đang lên kế hoạch cho thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Một chiếc EREV thường bao gồm nền tảng xe điện, hoàn chỉnh với pin dung lượng lớn, kiến trúc điện tiên tiến và các tính năng hiện đại như cập nhật phần mềm, nhưng được bổ sung động cơ xăng hoạt động như một loại máy phát điện - không phải để dẫn động bánh xe như trên xe hybrid truyền thống. Khi EREV Lightning bán ra, nó có thể cạnh tranh với các mẫu Scout Harvester và Ram 1500 REV sắp ra mắt.

Các kế hoạch khác của Ford cũng cho thấy sự thu hẹp quy mô trong lĩnh vực xe điện sau khi tham gia khá sớm với các sản phẩm như Lightning và Mustang Mach-E.

Dự án xe tải thương mại điện mới dành cho thị trường châu Âu đã bị hủy bỏ, và tại khu phức hợp BlueOval City của Ford, Trung tâm Xe điện Tennessee sẽ được đổi tên thành Nhà máy xe tải Tennessee. Tại đây, nhà máy sẽ sản xuất những chiếc xe tải chạy xăng giá cả phải chăng mới. Một nhà máy sản xuất pin xe điện ở Kentucky cũng sẽ được sử dụng để sản xuất hệ thống lưu trữ năng lượng pin, bao gồm cả cho các trung tâm dữ liệu AI.

Mỹ Anh (theo InsideEVs)