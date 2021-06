Con gái Mỹ Linh tung sáng tác mới

Mỹ Anh - con gái 17 tuổi của diva Mỹ Linh - ra mắt MV thứ hai mang tên "Pillar", do cô tự sáng tác bằng tiếng Anh, tối 27/6.

Mỹ Anh ấp ủ sản phẩm mới từ hơn một năm trước, mất ba tháng cùng êkíp sản xuất. Cô tự sáng tác, hòa âm ca khúc mang âm hưởng R&B, nói về những ước mơ, điểm tựa trong cuộc sống. Pillar lấy cảm hứng từ chính câu chuyện của Mỹ Anh, về áp lực vì bố mẹ nổi tiếng, cách cô khẳng định cái "tôi". Qua đó, giọng ca trẻ muốn thể hiện thông điệp: điểm tựa của chúng ta là chính bản thân.

Mỹ Anh - Pillar MV "Pillar". Video: Youtube My Anh.

"You don’t have to say it,

I don’t wanna hear it anyways...

Take a look to see how much i grow

Why wast time ...

Take a look to see how much I learn to fly"

Mỹ Anh trong MV "Pillar". Ảnh: Nhân vật cung cấp.

So với MV đầu tay tự thực hiện từ đầu đến cuối, Pillar được đầu tư hơn với êkíp gồm đạo diễn Ứng Duy Kiên, D.O.P Nguyễn Đức Hải. Mỹ Anh mặc trang phục hàng hiệu cao cấp và một số thiết kế trong nước, thể hiện tinh thần phá cách. Giống như MV trước, Mỹ Anh tự lo chi phí thực hiện.

Mỹ Linh cho biết Mỹ Anh tự tin khi viết ca khúc bằng tiếng Anh. Nhiều người thân, trong đó có nhạc sĩ Huy Tuấn, khuyên cô sáng tác bằng tiếng Việt để dễ tiếp cận khán giả nhưng diva không tạo áp lực cho con. "Mỹ Anh sẽ viết tiếng Việt khi nào con tự tin và thấy bản thân đủ sâu, có nhiều thứ cần đợi chờ, không thể chín ép", ca sĩ Mỹ Linh nói.

MV 'Got you' - My Anh (con gái diva Mỹ Linh) Trích MV 'Got you' - Mỹ Anh. Video: Youtube My Anh.

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, thỉnh thoảng đăng các video cover các hit nhạc Việt. Năm 2014, cô và mẹ song ca bài Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích sáng tác) trong chương trình Giai điệu tự hào. Từ đó, cô thường xuyên cùng mẹ ca hát trên các sân khấu lớn. Năm 2016, cô ra album nhạc thiếu nhí - Bài hát cho Bi, gồm tám ca khúc tiếng Việt và tiếng Anh. Năm 2018, cô xuất hiện trong tour diễn Thời gian của mẹ. Mỹ Anh hiện được chú ý khi tham gia game show âm nhạc The Heroes.

