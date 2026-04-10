Bàn giao hai trạm thu phí quốc lộ 51 để tháo dỡ trước 15/4

Đồng NaiChủ đầu tư dự án BOT quốc lộ 51 đồng ý bàn giao hai trạm thu phí T1, T2 cho cơ quan chức năng tháo dỡ, sau nhiều lần làm việc nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Ngày 10/4, Sở Xây dựng Đồng Nai cho biết Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) - chủ đầu tư dự án mở rộng quốc lộ 51, đã thống nhất bàn giao hai trạm thu phí T1 (phường Tam Phước) và T2 (xã Long Phước). Việc bàn giao dự kiến hoàn tất trước ngày 15/4 để địa phương phối hợp Khu Quản lý đường bộ IV tổ chức tháo dỡ.

Động thái này được đưa ra sau nhiều lần làm việc giữa chủ đầu tư với Bộ Xây dựng, trên cơ sở đề xuất của UBND tỉnh Đồng Nai nhằm giảm nguy cơ mất an toàn giao thông tại các vị trí đặt trạm.

Trạm thu phí T1 qua phường Tam Phước. Ảnh: Phước Tuấn

Theo Sở Xây dựng, sau khi tháo dỡ, các bên sẽ kiểm kê hiện trạng, xác nhận khối lượng, đồng thời tổ chức vận chuyển, bảo quản vật tư thu hồi và bàn giao cho Khu Quản lý đường bộ IV lưu giữ. Trong thời gian chờ tháo dỡ, chủ đầu tư tiếp tục duy trì rào chắn, chiếu sáng, biển báo và các biện pháp đảm bảo an toàn.

Quốc lộ 51 dài 72 km, là trục giao thông huyết mạch kết nối TP HCM với Đồng Nai. Năm 2009, BVEC được giao triển khai dự án BOT mở rộng tuyến với tổng vốn gần 3.800 tỷ đồng, đưa vào khai thác từ tháng 4/2013. Theo hợp đồng, thời gian thu phí kéo dài 20 năm 6 tháng, đến ngày 12/1/2030. Tuy nhiên, từ tháng 1/2023, cả ba trạm T1, T2 và T3 đã tạm dừng thu phí.

Cuối năm 2025, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu BVEC tháo dỡ các trạm thu phí trên tuyến. Doanh nghiệp khi đó cho biết chưa thể thực hiện do quyền thu phí tại ba trạm đang được dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay, việc thay đổi hiện trạng cần có sự chấp thuận của ngân hàng nhưng chưa được đồng ý.

Trước đó, tháng 2/2026, trạm thu phí T3 trên địa bàn TP HCM đã được tháo dỡ.

Phước Tuấn