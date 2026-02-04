TP HCM tháo dỡ trạm thu phí trên quốc lộ 51

Trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51 ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bắt đầu được tháo dỡ nhằm trả lại sự thông thoáng và tránh ùn tắc, tai nạn giao thông.

Ngày 4/2, Trung tâm Quản lý giao thông và hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng TP HCM) huy động nhân công, máy móc tháo dỡ các hạng mục thuộc trạm thu phí T3 trên quốc lộ 51. Trạm này cùng hai trạm T1, T2 trên địa bàn Đồng Nai đã dừng hoạt động từ tháng 1/2023 theo yêu cầu của Cục Đường bộ Việt Nam.

Gần 9h, một phần làn đường hướng từ Bà Rịa đi Đồng Nai được căng dây phân luồng để phục vụ thi công. Hai xe cuốc cùng khoảng 20 công nhân tiến hành tháo dỡ dải phân cách, các trụ thép che chắn buồng thu phí; các cấu kiện sau đó được đưa lên xe tải chở khỏi hiện trường.

Xe cơ giới tiến hành tháo dỡ các dải bêtông ở làn thu phí. Ảnh: Trường Hà

Ông Ngô Văn Thọ, Phó giám đốc Công ty 886 Thành Nam, đơn vị thi công, cho biết trước mắt sẽ tháo dỡ dải bêtông và các buồng thu phí, đồng thời tổ chức phân luồng phương tiện hai chiều theo hướng Bà Rịa đi Đồng Nai. Sau đó, việc tháo dỡ sẽ được thực hiện tương tự ở chiều ngược lại.

Theo ông Thọ, hệ thống mái che và trụ cột sẽ được tháo dỡ sau cùng nhằm hạn chế ách tắc và bảo đảm an toàn giao thông. Toàn bộ cấu kiện của trạm thu phí sẽ được vận chuyển về kho để bàn giao cho chủ sở hữu. Thời gian tháo dỡ dự kiến kéo dài khoảng 8 ngày.

Quốc lộ 51 là tuyến giao thông huyết mạch nối TP HCM với Đồng Nai. Năm 2009, Công ty cổ phần Phát triển đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (BVEC) được giao thực hiện dự án BOT mở rộng 72 km quốc lộ 51 với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỷ đồng, bắt đầu thu phí từ tháng 4/2013, dự kiến kết thúc vào tháng 1/2030.

Công nhân dùng đèn khò cắt tháo dỡ hạng mục kết cấu thép tại trạm thu phí T3. Ảnh: Trường Hà

Tuy nhiên, lưu lượng phương tiện tăng cao so với dự tính khiến phương án tài chính thay đổi, thời gian thu phí kết thúc sớm hơn kế hoạch ban đầu. Sau khi các trạm dừng thu phí theo yêu cầu của Cục Đường bộ, việc quyết toán và đàm phán chấm dứt hợp đồng BOT vẫn chưa hoàn tất để chuyển giao tài sản về sở hữu toàn dân.

Trước đó, Sở Xây dựng TP HCM đã đề nghị các bên liên quan tháo dỡ trạm thu phí T3 trước ngày 25/12 nhằm giảm ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông trên quốc lộ 51.

Phản hồi đề nghị này, BVEC cho biết việc dừng thu phí khiến doanh nghiệp không còn nguồn kinh phí duy tu, bảo trì tuyến đường, trong khi chưa hoàn vốn cho cổ đông khoảng 307 tỷ đồng và còn dư nợ vay ngân hàng khoảng 470 tỷ đồng. Nhà đầu tư cho rằng tài sản bảo đảm các khoản vay là quyền thu phí tại ba trạm trên quốc lộ 51, nên việc tháo dỡ hoặc thay đổi trạm cần có sự chấp thuận bằng văn bản của các ngân hàng liên quan.

Trường Hà