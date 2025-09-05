Bán đất lúc giá rẻ bằng giấy tay, tôi có quyền đòi lại không?

Năm 2017, tôi chuyển nhượng một lô đất ở cho một người cùng xã. Việc mua bán khi đó chỉ thực hiện bằng giấy viết tay, không lập hợp đồng công chứng, chứng thực.

Giá trị chuyển nhượng lúc bấy giờ chỉ 95 triệu đồng, và bên mua cũng chưa tiến hành thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) cho thửa đất này.

Thời gian trôi qua, đến nay giá đất trong khu vực đã cao hơn rất nhiều so với mức giá mà tôi bán trước đây. Người mua đang muốn làm các thủ tục hợp pháp để xin cấp sổ đỏ, nên nhờ tôi ký bổ sung các giấy tờ cần thiết.

Tuy nhiên, tôi băn khoăn không biết giao dịch năm 2017 có hiệu lực pháp lý hay không, bởi hợp đồng khi đó không được công chứng, chứng thực.

Do vậy, tôi muốn hỏi: Ở thời điểm hiện nay, tôi có quyền yêu cầu lấy lại phần đất đã bán trước đây và hoàn trả cho bên mua số tiền 95 triệu đồng hay không? Việc này có được pháp luật cho phép, hay giao dịch năm 2017 vẫn được coi là có giá trị ràng buộc?

Độc giả Văn Đẹp

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn