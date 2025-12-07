Bamboo Capital dự kiến có lãi trở lại từ 2028

Bamboo Capital lên kế hoạch lỗ giảm dần trong ba năm, từ vài nghìn tỷ đồng xuống còn chục tỷ, và tái cấu trúc tài chính để lãi trở lại từ 2028.

Trong tài liệu trình phiên họp cổ đông bất thường vào cuối tháng này, Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) lần đầu hé lộ về tình hình tài chính và định hướng tái cơ cấu sau giai đoạn khó khăn.

Theo ban lãnh đạo, hoạt động năm 2024 và đầu 2025 chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó có việc cựu lãnh đạo công ty bị khởi tố. Các giao dịch với tổ chức tài chính, nhà đầu tư, khách hàng... bị ảnh hưởng nghiêm trọng, gây áp lực tài chính lớn và tác động đến tiến độ các dự án, huy động vốn, thu hồi nợ.

Công ty hiện chưa công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo ước tính lỗ trên báo cáo kiểm toán riêng bằng 71% tài sản cuối năm 2023, tức hơn 7.530 tỷ đồng. Tính theo báo cáo kiểm toán hợp nhất, khoản lỗ bằng 20% tổng tài sản, tương đương 8.400 tỷ. Số liệu này chênh lệch lớn so với khoản lãi sau thuế 845 tỷ đồng được công ty ghi nhận trên báo cáo tự lập.

Theo Bamboo Capital, vì những biến động thời gian qua, công ty xác định cần áp dụng nguyên tắc thận trọng trong lập báo cáo tài chính, gồm trích lập dự phòng cho giảm giá đầu tư, công nợ khó đòi và nghĩa vụ tiềm tàng. Điều này làm giảm đáng kể lợi nhuận sau thuế năm ngoái. "Hội đồng quản trị nhận thấy đây là bước đi cần thiết nhằm đảm bảo tính minh bạch, trung thực và thận trọng", tờ trình cổ đông của Bamboo Capital viết.

Họ kỳ vọng có lãi trở lại từ năm 2028, sau chuỗi lỗ có thể kéo dài tới 2027. Cụ thể, năm nay lỗ sau thuế 1.843 tỷ đồng, sau đó lỗ 300 tỷ và 76 tỷ đồng trong các năm tiếp theo. Điểm tích cực là kế hoạch doanh thu tăng trưởng đều đặn qua từng năm, đến 2030 có thể gấp hơn 3 lần hiện tại.

Ban lãnh đạo cho biết kế hoạch tái cấu trúc để phục hồi từ nay đến 2030 chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu (2025-2027) họ chủ yếu duy trì kinh doanh bình ổn, tái cấu trúc tài chính theo hướng giảm bớt áp lực nợ và tiết kiệm chi phí. Công ty cũng có kế hoạch tinh gọn bộ máy, giải quyết những vấn đề liên quan đến trái phiếu, hoàn thành báo cáo tài chính tồn đọng và tổ chức đại hội cổ đông thường niên.

Ở giai đoạn sau, họ lên kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng lớn như năng lượng tái tạo, bảo hiểm tài chính và sản xuất. Theo ban lãnh đạo Bamboo Capital, xây dựng lại niềm tin từ cổ đông, trái chủ, đối tác, khách hàng là điều kiện tiên quyết để mọi kế hoạch hồi phục khác có hiệu quả. Công ty xác định có thể mất nhiều quý, thậm chí vài năm để thay đổi nhận thức thị trường. Trong giai đoạn đó, chi phí huy động vốn sẽ tăng, đối tác thận trọng hơn và nhiều cơ hội hợp tác bị bỏ lỡ.

Về mặt tài chính, việc tái cơ cấu được Bamboo Capital nhìn nhận phải thiết kế lại cấu trúc vốn để đảm bảo thanh khoản, khả năng hoàn vốn các dự án trọng yếu. Công ty tính thương lượng lại với ngân hàng, trái chủ và nhà đầu tư chiến lược về lãi suất, thời hạn và cơ chế bảo đảm trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tìm nguồn vốn dài hạn để phục vụ các mảng kinh doanh chủ lực.

Tuy vậy, theo ban lãnh đạo, thách thức lớn trong quá trình tái cơ cấu tài chính là công ty phải cân nhắc cắt giảm dự án kém sinh lời, dành nguồn lực cho dự án có khả năng sinh tiền nhanh và minh bạch báo cáo tiến độ để thu hút nguồn vốn mới. "Sai lầm trong tái cơ cấu có thể dẫn tới mất kiểm soát dòng tiền, rủi ro thanh toán chéo giữa các công ty con và làm chậm quá trình phục hồi", Hội đồng quản trị công ty viết trong tờ trình gửi cổ đông.

Ngoài niềm tin và năng lực tài chính, Bamboo Capital cho biết sẽ tập trung phục hồi năng lực vận hành dự án, chuyển đổi công nghệ và giữ chân nhân lực chủ chốt.

Thời gian qua, nhân sự thượng tầng của công ty biến động mạnh. Công ty đã thay 4 Tổng giám đốc trong năm nay, còn Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng được thay do người tiền nhiệm qua đời. Biến động nhân sự tại công ty mẹ và các đơn vị thành viên, theo ban lãnh đạo, ảnh hưởng lớn đến hoạt động bình thường, tính liên tục và nhất quán trong điều hành. Các kế hoạch dài hạn dễ bị trì hoãn, các dự án mới bị hoãn khởi động và phân bổ nguồn lực bị ách tắc.

"Nếu không giải quyết vấn đề nhân sự một cách hệ thống, mọi nỗ lực tái cơ cấu tài chính hay kỹ thuật sẽ bị giới hạn, khiến tốc độ phục hồi chậm lại và làm giảm hiệu quả đầu tư", ban lãnh đạo nhận định.

Bamboo Capital được thành lập năm 2011. Công ty đang có các mảng kinh doanh chính gồm năng lượng tái tạo, bất động sản, xây dựng - đầu tư hạ tầng, sản xuất - thương mại, dịch vụ tài chính và dược phẩm. Đầu tháng 3/2025, công ty cho biết được cơ quan có thẩm quyền thông báo về quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Hồ Nam - cổ đông sáng lập và từng có thời gian dài giữ chức Chủ tịch HĐQT cho đến khi từ nhiệm vào giữa năm 2024.

Cổ phiếu Bamboo Capital bị Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM đình chỉ giao dịch từ đầu tháng 10. Cơ quan quản lý lưu ý công ty về khả năng hủy niêm yết bắt buộc nếu không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vào cuối năm nay.

Phương Đông