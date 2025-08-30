Bamboo Capital thay CEO thứ tư trong nửa năm

Bamboo Capital bổ nhiệm một nhân sự nước ngoài vào ghế Tổng giám đốc khi ông Phạm Hữu Quốc từ nhiệm vì "lý do cá nhân" sau hơn 3 tháng giữ chức.

Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (mã chứng khoán: BCG) mới bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard làm Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật từ đầu tháng 9. Quyết định được đưa ra cùng ngày công ty nhận đơn từ chức của ông Phạm Hữu Quốc.

Ông Leonard tốt nghiệp cử nhân khoa học tại Đại học Quản lý Singapore và gia nhập Bamboo Capital từ năm 2016 với vai trò Giám đốc dự án. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT BCG Energy - công ty năng lượng thuộc hệ sinh thái Bamboo Capital.

Ông Ng Wee Siong Leonard. Ảnh: Website BCG Energy

Ông Leonard trở thành Tổng giám đốc thứ tư của Bamboo Capital trong nửa năm qua. Vị trí này ban đầu do ông Nguyễn Tùng Lâm đảm nhiệm. Cuối tháng 2, ông Lâm rời ghế Tổng giám đốc "để tập trung thực hiện nhiệm vụ mới".

Ông Hồ Viết Thùy sau đó được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc mới. Bamboo Capital cho biết đây là động thái tiếp nối chiến lược trao quyền cho lãnh đạo trẻ. Tuy nhiên, đến tháng 5, ông Thùy từ nhiệm để "đồng hành cùng tập đoàn trong vai trò mới, tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu về xây dựng và vận hành dự án".

Cùng lúc đó, ông Phạm Hữu Quốc được đưa lên thay với kỳ vọng "kiện toàn hệ thống vận hành, củng cố cấu trúc tài chính, tối ưu hóa nguồn lực, đồng thời khai thác hiệu quả các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của tập đoàn". Trước khi nhận chức Tổng giám đốc, ông Quốc là Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng của Bamboo Capital, đồng thời là Phó tổng giám đốc tại BCG Land.

Trong đơn từ nhiệm ký ngày 28/8, ông Quốc cho biết "đã đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để hoàn thành trọng trách được giao phó" từ khi ngồi ghế Tổng giám đốc.

Nhân sự thượng tầng của Bamboo Capital thời gian qua biến động mạnh, không chỉ ở ban điều hành mà còn ở Hội đồng quản trị. Hồi tháng 3, họ công bố ông Tan Bo Quan Andy làm Chủ tịch thay thế cho người tiền nhiệm Kou Kok Yiow qua đời do nhồi máu cơ tim. Cùng thời điểm đó, hai thành viên cũng xin rút vì lý do cá nhân và thực hiện nhiệm vụ khác.

Bamboo Capital là một tập đoàn đa ngành trong các lĩnh vực như bất động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng và năng lượng tái tạo. Tính đến cuối năm 2024, họ có 40 công ty con và tổng tài sản hợp nhất hơn 46.520 tỷ đồng.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu BCG đang trong diện hạn chế giao dịch do Bamboo Capital chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Trong phiên giao dịch cuối tháng 8, cổ phiếu này đóng cửa tại giá trần 3.860 đồng. Các mã khác trong hệ sinh thái như BGE, BCR, TCD cũng tăng mạnh 4-7%.

Phương Đông