Bamboo Capital: Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch là ngoài ý muốn

Bamboo Capital nói do biến động nhân sự và chưa thể tái cấu trúc nợ nên chậm nộp báo cáo tài chính, khiến cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch.

Trong thư gửi các cổ đông, ban lãnh đạo Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) gửi lời "chân thành cáo lỗi" về những bất tiện do việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch gây ra. Họ khẳng định việc BCG và cổ phiếu của công ty thành viên Tracodi (TCD) bị phạt là tình huống ngoài mong muốn.

Trước đó vào ngày 1/10, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo sẽ chuyển cổ phiếu của Bamboo Capital và Tracodi từ hạn chế sang đình chỉ giao dịch do chậm nộp báo cáo tài chính. HoSE cũng lưu ý Bamboo Capital về khả năng hủy niêm yết bắt buộc nếu doanh nghiệp này không nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 vào cuối năm nay.

Trong văn bản giải trình gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) và HoSE, ban lãnh đạo BCG cho biết nguyên nhân chính dẫn tới sự chậm trễ xuất phát từ biến động bộ máy nhân sự, trong đó, có bộ phận tài chính - kế toán, khối lượng hồ sơ tài chính lớn phải bàn giao. Cùng với đó, việc tiến trình xử lý nghĩa vụ trái phiếu và cơ cấu nợ cần thêm thời gian để hoàn tất thủ tục với các cơ quan chức năng.

"Việc chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 phản ánh thực tế Bamboo Capital và các công ty thành viên vẫn đang trong giai đoạn tái cấu trúc quan trọng, đặc biệt trong quản trị nợ và xử lý trái phiếu. Đây là những bước đi cần thiết để củng cố nền tảng tài chính và hoạt động kinh doanh sau khi BCG xảy ra những biến cố lớn về nhân sự hồi đầu năm nay", đại diện công ty nêu quan điểm.

Một dự án điện mặt trời do Bamboo Capital triển khai thông qua công ty thành viên BCG Energy. Ảnh: BCG

Để khắc phục, Bamboo Capital và Tracodi đã cơ bản kiện toàn bộ máy nhân sự với sự phân công rõ ràng trách nhiệm điều phối, đặc biệt trong mảng tài chính - kế toán. Đồng thời, các công ty tích cực làm việc với đơn vị kiểm toán, đối tác và trái chủ để đẩy nhanh tiến độ tổng hợp số liệu, nhằm sớm phát hành báo cáo tài chính kiểm toán. Tracodi đã hoàn tất xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung danh sách các công ty kiểm toán phù hợp nhằm đẩy nhanh tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính, hạn chế thiệt hại, tổn thất phát sinh cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Song song đó, Bamboo Capital và Tracodi đã làm việc với các ngân hàng, các tổ chức tài chính liên quan để thực hiện tái cấu trúc nợ, xử lý các gói trái phiếu. Đồng thời, công ty tiếp tục làm việc với ngân hàng và các cơ quan chức năng để xử lý, bao gồm việc xử lý tài sản đảm bảo để khắc phục toàn bộ số tiền nợ trái phiếu.

Ban lãnh đạo cho biết báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Bamboo Capital và Tracodi dự kiến phát hành vào ngày 31/12. Sau đó, công ty sẽ tiến hành tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và báo cáo bán niên 2025.

Từ đầu năm đến nay, ban lãnh đạo doanh nghiệp nhiều lần giải trình việc chậm nộp báo cáo tài chính. Trong văn bản gần nhất gửi HoSE cách đây một tuần, họ nêu rõ việc phát hành báo cáo tài chính kiểm toán trong tháng 9/2025 là không khả thi. Còn trong thư gửi cổ đông mới nhất, ban lãnh đạo công ty nói việc chủ động đưa ra thông tin trước đã "bảo vệ quyền lợi cổ đông và nhà đầu tư, để cổ đông có thêm thời gian đánh giá và ra quyết định về khoản đầu tư của mình".

Bamboo Capital đến nay cũng chưa công bố báo cáo tài chính tự lập cho hai quý đầu năm và báo cáo bán niên soát xét 2025. Lần gần nhất công ty hé lộ kết quả kinh doanh là quý IV/2024. Khi đó, doanh thu lũy kế cả năm đạt 4.731 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 845 tỷ đồng.

Thời gian qua, BCG có nhiều biến động nhân sự thượng tầng. Từ đầu tháng 9, công ty bổ nhiệm ông Ng Wee Siong Leonard làm CEO kiêm người đại diện theo pháp luật khi người tiền nhiệm từ chức sau hơn 3 tháng giữ vị trí này. Ông Leonard trở thành CEO thứ tư của công ty trong nửa năm qua.

Sau thông báo từ HoSE, mã chứng khoán BCG và TCD bị bán tháo và nằm sàn liên tục hai phiên. Cổ phiếu Bamboo Capital đóng cửa hôm nay ở 2.800 đồng một đơn vị, còn cổ phiếu Tracodi dừng ở 2.100 đồng.

Tất Đạt