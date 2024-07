Baifern Pimchanok, minh tinh Thái đóng "Chiếc lá cuốn bay", lần đầu dự sự kiện sau khi đổ vỡ với Nine Naphat.

Theo Thai Headlines, diễn viên tham gia lễ bấm máy phim mới - Thong Prakaisaed - tại Bangkok, sáng 11/7. Khi được hỏi chuyện tình cảm, cô nói chia tay là quyết định của cả hai sau thời gian dài trao đổi, cô không trách móc bất kỳ vì đổ vỡ.

Baifern Pimchanok xuất hiện sau ồn ào chia tay người yêu Baifern ở lễ khai máy. Video: Thaionline

Baifern Pimchanok từng xem video Nine Naphat xác nhận chia tay, hôm 4/7, biết bạn trai cũ đau khổ nhưng cả hai đều hiểu đây là lối đi phù hợp, tốt nhất cho đôi bên. Baifern và Nine nói với gia đình sự việc, được người thân động viên, ủng hộ. Hiện cả hai là bạn bè, cô mong bạn trai cũ hạnh phúc.

Baifern cầu nguyện phim mới quay thuận lợi. Ảnh: Thaionline

Tin đồn cặp sao chia tay dấy lên trên mạng xã hội một số nước châu Á từ tháng 6. Một số nguồn tin nói Nine Naphat còn yêu Baifern Pimchanok nhưng phải chấm dứt mối quan hệ vì mẹ anh - diễn viên Pimpaka Siangsomboon - can thiệp. Bà Pimpaka Siangsomboon được cho kiểm soát chặt Nine Naphat cả sự nghiệp và đời tư, bà ghen tuông khi con trai dành nhiều thời gian cho bạn gái.

Trailer Friend Zone (Yêu nhầm bạn thân) Nine Naphat, Baifern Pimchanok trong "Yêu nhầm bạn thân". Video: GDH 559

Nine Naphat, 28 tuổi và Baifern Pimchanok, 32 tuổi, là những diễn viên được đông đảo khán giả châu Á mến mộ. Họ từng đóng cặp trong Yêu nhầm bạn thân (Friend Zone) - phim gây sốt năm 2019, Sợi dây hoàng lan. Nine Naphat còn nổi tiếng qua Món quà tình yêu, 1.000 ngày yêu, Ai cũng có lúc tỏa sáng. Mẹ của tài tử, Pimpaka Siangsomboon, từng đoạt Á hậu Miss World Thái Lan.

Baifern Pimchanok hút fan qua loạt phim Lạc lối trong biển lửa, Nàng công chúa cát, Chiếc lá cuốn bay, Lừa đểu gặp lừa đảo... Cô là đại sứ của một số thương hiệu thời trang quốc tế.

Như Anh