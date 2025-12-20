Bài toán tuổi 24 mua ôtô khi lương 16 triệu

Làm công việc văn phòng với mức lương trung bình 16–18 triệu, mỗi tháng tôi cố gắng tiết kiệm nhiều nhất được khoảng 10 triệu để trả góp mua ôtô.

Tôi sinh ra và lớn lên ở một tỉnh lẻ, cuộc sống không quá bon chen nhưng cũng đủ những lo toan rất đời. Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con. Mẹ tôi năm nay đã 68 tuổi, sức khỏe không còn như trước. Còn tôi 24 tuổi, chưa lập gia đình, đang là trụ cột duy nhất trong nhà.

Hiện tại, tôi làm công việc văn phòng với mức lương trung bình 16–18 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trừ các chi phí sinh hoạt cơ bản, tôi cố gắng tiết kiệm nhiều nhất được khoảng 10 triệu đồng. Đến nay, số tiền tích lũy của tôi vào khoảng 130 triệu.

Với nhiều người, con số này có thể chưa lớn, nhưng với tôi đó là thành quả của sự chắt chiu, dè sẻn suốt vài năm đi làm. Tuy nhiên, tôi hiểu rằng nếu chỉ trông chờ vào một nguồn thu nhập cố định, tôi sẽ rất khó chủ động trước những rủi ro trong tương lai, nhất là khi mẹ ngày càng lớn tuổi. Vì vậy, tôi bắt đầu nghĩ đến việc tìm một công việc làm thêm ngoài giờ để tăng thu nhập của bản thân.

>> Tôi mua ôtô 800 triệu nhưng tháng đi được ba lần

Gần đây, tôi thấy nhiều người chạy xe điện dịch vụ, thu nhập khá ổn mà thời gian lại linh hoạt. Tôi dự định giữa năm sau sẽ dồn tiền mua một chiếc ôtô điện theo hình thức trả góp. Trong suy nghĩ của tôi, chiếc xe không chỉ là phương tiện mưu sinh, mà còn giúp việc đi lại của hai mẹ con thuận tiện hơn, nhất là những lúc cần đưa mẹ đi khám bệnh. Ý nghĩ đó khiến tôi cảm thấy đây là một quyết định hợp lý và mang tính lâu dài.

Thế nhưng, đi kèm với lợi ích là áp lực không nhỏ. Trả góp đồng nghĩa với việc mỗi tháng tôi phải gánh thêm một khoản nợ cố định, chưa kể lãi vay, chi phí sạc điện, bảo dưỡng và những rủi ro nếu thu nhập từ chạy xe không như kỳ vọng. Ở tuổi 24, tôi vừa muốn mạnh dạn đầu tư cho tương lai, vừa lo sợ chỉ một biến cố nhỏ cũng có thể làm kế hoạch tài chính của mình chao đảo.

Giữa một bên là sự an toàn, tích lũy chậm nhưng chắc, một bên là cơ hội tăng thu nhập đi kèm rủi ro và áp lực, tôi thực sự băn khoăn. Liệu lựa chọn nào mới là khả dĩ nhất cho một người trẻ đang lo cho mẹ già và cho chính tương lai của mình?

Quang Manh Nguyen