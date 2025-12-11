Tôi mua ôtô 800 triệu nhưng tháng đi được ba lần

Tuổi 30, tôi háo hức mua ôtô, mong muốn 'bắt kịp thiên hạ', mà không lường trước được mỗi tháng mình chỉ chạy xe hai, ba lần.

Tuần trước, một người em họ gọi điện hỏi tôi kinh nghiệm mua ôtô. Em bảo đang tính xuống tiền chiếc xe hơi bốn chỗ. Tôi hỏi nhà em cách cơ quan bao xa, em trả lời tỉnh bơ: "Khoảng 3 km, anh ạ. Nhưng đồng nghiệp ai cũng có xe nên em cũng muốn". Nghe xong, tôi chỉ biết cười gượng. Câu chuyện của em khiến tôi nhớ đến chính mình hai năm trước - cũng háo hức, mong muốn "bắt kịp thiên hạ", mà không lường trước được những điều sẽ xảy ra sau khi mua ôtô.

Tôi mua chiếc xe hơi đầu tiên có giá gần 800 triệu đồng khi 30 tuổi. Ngày nhận xe, tôi tràn đầy cảm giác thỏa mãn vì cuối cùng mình cũng có được một "tài sản lớn". Tôi tin rằng từ nay việc đi lại sẽ dễ dàng, gia đình sẽ có nhiều chuyến đi chơi hơn, và mình sẽ thực sự bước sang một giai đoạn sống tiện nghi hơn.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Hai năm trôi qua, nhìn vào số kilomet trên đồng hồ, tôi giật mình nhận ra mỗi tháng mình chỉ chạy xe được hai, ba lần. Đến mức kỹ thuật viên hãng còn hỏi đùa: "Anh có thực sự dùng xe không?".

Nhà tôi nằm trong một quận nội thành đông đúc. Mỗi lần lái ôtô ra đường, tôi tốn nhiều thời gian hơn để xoay sở chỗ gửi xe, chịu cảnh tắc đường, rồi thêm các khoản chi phí phát sinh từ gửi xe, bảo dưỡng, bảo hiểm, đến thuế phí hằng năm. Trong khi đó, chỉ cần đi xe máy hoặc gọi xe công nghệ là tới nơi nhanh hơn, linh hoạt hơn. Vì vậy, thói quen cũ của tôi vẫn giữ nguyên: sáng đi làm bằng xe máy, cuối tuần muốn đi đâu xa lại gọi taxi để khỏi phải tìm bãi đỗ.

Còn chiếc ôtô của tôi hầu như vẫn nằm im trong bãi. Mỗi tháng tôi vẫn phải đóng vài triệu nuôi xe, nhưng số lần sử dụng thì đếm trên đầu ngón tay. Có lúc nhìn bảng chi tiêu, tôi thật sự thấy mình quá lãng phí. Tôi tự hỏi: liệu mình có thực sự cần ôtô, hay chỉ mua vì nghĩ rằng "đến tuổi thì phải có"? Ở thành phố đông đúc, không phải ai có xe cũng sử dụng thường xuyên, đôi khi đó còn là gánh nặng vô hình về tài chính và tâm lý.

Tôi kể toàn bộ câu chuyện cho người em đang chuẩn bị mua xe. Tôi không khuyên em đừng mua, vì nhu cầu mỗi người khác nhau,. Nhưng tôi nhắc em phải tự hỏi: "Một tháng mình thực sự cần dùng xe bao nhiêu lần?". Nếu nhà cách chỗ làm 3 km, nhu cầu di chuyển xa ít, thì việc bỏ ra vài trăm triệu rồi tốn thêm chi phí hàng tháng không phải lúc nào cũng là lựa chọn hợp lý.

Hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp những ai đang cân nhắc mua ôtô có thêm một góc nhìn: hãy tính đến tần suất sử dụng trước khi quyết định. Bởi mua xe dễ, nhưng nuôi xe và tận dụng được giá trị của nó mới là chuyện khiến nhiều người phải suy nghĩ kỹ.

B. Hưng