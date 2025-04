CEO Yeah1: Concert đem lại lợi nhuận đáng kể

CEO Ngô Thị Vân Hạnh nói các đêm concert đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của Yeah1 và họ sẽ đầu tư thêm để đạt chuẩn quốc tế.

Chia sẻ với VnExpress bên lề phiên họp thường niên ngày 22/4, bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn Yeah1 (YEG), nói mảng kinh doanh biểu diễn (concert) đóng góp nguồn thu không nhỏ cho doanh nghiệp này. Từ tháng 10/2024 đến nay, họ đã tổ chức 5 đêm concert cho hai chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió", thu hút hàng chục nghìn khán giả mỗi đêm.

Bà Vân Hạnh nói ngoài những đại nhạc hội với quy mô hàng chục nghìn người, Yeah1 đang tính đến các đêm nhạc có quy mô nhỏ hơn để tăng cơ hội, phục vụ nhu cầu giải trí của khán giả ở nhiều địa phương hơn. Thời gian tới, công ty sẽ tổ chức concert ở các tỉnh, thành khác với quy mô khoảng 5.000-10.000 người. Đó là chiến lược để nhà sản xuất này "kéo khán giả lại gần", bà Hạnh tin vẫn nhận được sự ủng hộ và đạt hiệu quả kinh doanh tốt.

"Concert là mảng kinh doanh tiềm năng, mang lại lợi nhuận đáng kể, chúng tôi tiếp tục đầu tư, cải tiến mảng kinh doanh biểu diễn nhằm đạt những chuẩn mực quốc tế", lãnh đạo Yeah1 nói thêm.

Khán giả mặc trang phục truyền thống lên sân khấu biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong một tiết mục thuộc concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại TP HCM, tháng 3/2025. Ảnh: Thanh Tùng

Quý cuối năm trước, doanh thu YEG đạt gần 378 tỷ đồng. Con số này gấp 2,4 lần cùng kỳ và cao nhất hơn 4 năm qua. YEG lãi sau thuế hơn 71 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần. Đây cũng là thời điểm họ tổ chức 2 đêm concert đầu tiên. Từ đầu năm đến nay, họ làm thêm 3 đêm nhạc. Ban lãnh đạo chưa tiết lộ kết quả kinh doanh cụ thể nhưng cho biết nhờ concert, kết quả kinh doanh quý I vượt trội hơn hẳn cùng kỳ.

Ngoài thành công về doanh thu, bà Hạnh nói Yeah1 đã tạo ra được thế mạnh cạnh tranh độc nhất là sự ủng hộ của khán giả. Các đêm nhạc đều ghi nhận nhiều khán giả từ các vùng miền khác sẵn sàng tham dự, thậm chí có cả những người đang học tập hay sinh sống ở nước ngoài.

Tại phiên họp thường niên năm ngoái, bà Hạnh từng cho biết Yeah1 "cược tất tay" cho 2 show "Anh trai" và "Chị đẹp". Đến nay, CEO Yeah1 cho rằng không chỉ bản thân bà và đội ngũ sản xuất, chính các nghệ sĩ và khán giả cũng đang "cược tất tay", cho thấy sự ủng hộ và niềm tin của họ dành cho nhà sản xuất này rất lớn.

"Một nửa thành công của chúng tôi đến từ tình yêu của khán giả, Yeah1 đang sở hữu một cộng đồng khán giả mà ai cũng thèm muốn", bà Hạnh nói thêm.

Bà Ngô Thị Vân Hạnh, CEO Tập đoàn Yeah1, phát biểu trong đại hội cổ đông ngày 22/4. Ảnh: YEG

Ngoài tổ chức các đêm nhạc, Yeah1 còn đề ra chiến lược quan trọng nữa là đầu tư sản xuất hai chương trình truyền hình chất lượng (premium show). Năm nay, họ tạm dừng "Anh trai" và "Chị đẹp" để chuyển sang hai show mới là "Tân binh toàn năng" - tìm kiếm nhóm nhạc nam thế hệ mới và "Gia đình haha" giới thiệu nét đẹp, văn hóa, đặc sản các vùng miền. Hiện tại, doanh thu tài trợ của 2 show này khả quan hơn cả "Anh trai" và "Chị đẹp".

Riêng với "Tân binh toàn năng", Yeah1 còn nuôi kế hoạch tạo ra định hướng mới, một "vòng tròn khép kín" về đào tạo và phát triển tài năng. Họ sẽ kết hợp các đối tác quốc tế trong đào tạo thần tượng tại Việt Nam. Mục tiêu đặt ra là đưa doanh nghiệp này trở thành trung tâm đào tạo và quản lý nghệ sĩ hàng đầu cả nước.

Năm nay, Yeah1 lên kế hoạch ghi nhận khoảng 1.300 tỷ đồng doanh thu và 140 tỷ lợi nhuận sau thuế. Cả hai chỉ tiêu tăng lần lượt gần 27% và hơn 14% so với năm ngoái. Đây là mức doanh thu cao nhất kể từ 2020 và là mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp, chỉ sau năm 2018.

Tuy nhiên, ban lãnh đạo cũng cho rằng đây là kế hoạch kinh doanh được xây dựng theo kịch bản thận trọng. Bà Lê Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng quản trị, cho biết dù chính sách thuế của Mỹ có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế và chi tiêu của các doanh nghiệp, doanh nghiệp này vẫn tự tin hoàn thành kế hoạch, vì họ có nền tảng vững về cơ sở vật chất, nhân sự cho các mảng kinh doanh.

Lãnh đạo YEG nói thêm show "Anh trai vượt ngàn chông gai" của họ và show "Anh trai say hi" của Tập đoàn Đất Việt trong năm ngoái diễn ra thành công, đưa giới trẻ trở về ủng hộ thần tượng quốc nội. Hiện tại, Chính phủ có định hướng chính sách hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp giải trí trong nước, tạo việc làm và mang văn hóa Việt ra quốc tế, từ đó thu về những giá trị kinh tế. Do đó, Yeah1 và các doanh nghiệp trong ngành này có nhiều cơ sở để phát triển mạnh hơn.

