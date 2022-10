Bài toán đưa con đi học thế nào để tránh kẹt xe

Lùi thời gian vào lớp sẽ không có nhiều ý nghĩa, nếu đường sá vẫn ùn tắc thường xuyên khiến phụ huynh phải tranh thủ đưa con đi học sớm.

Việc lùi thời gian vào học của trẻ sẽ khiến thời gian nghỉ ngơi ban đêm của trẻ được dài thêm, trung bình là khoảng bảy giờ. Đặc biệt là độ tuổi của trẻ, giờ giấc nghỉ ngơi vào ban đêm là hết sức quan trọng.

Hơn nữa, việc lùi thời gian vào học cũng tạo điều kiện cho trẻ được dùng bữa sáng đầy đủ chất hơn, điển hình là các bậc phụ huynh do phải đưa trẻ đi học sớm để đến công ty kịp giờ làm nên thường sẽ chọn những món ăn sáng nhanh như bánh bao, bún, miến... để dùng bữa.

Điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến thể trạng học tập của trẻ vào buổi sáng hôm đó. Một bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng có thể giúp trẻ bắt đầu một ngày mới tươi trẻ, tràn đầy năng lượng và năng động hơn. Chắc chắn rằng không phụ huynh hay thầy cô nào mong muốn buổi sáng đến lớp thấy học trò của mình uể oải và ngáp dài.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải nhìn nhận lại những vấn đề hiện có:

- Về tình trạng giao thông, đặc biệt là ở các thành phố lớn như Hà Nội, việc tắc đường gần như là chuyện thường xuyên, nhất là vào sáng sớm và chiều muộn.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính mà những cuộc thăm dò dư luận về vấn đề này diễn ra sôi nổi. Có những phụ huynh lo ngại việc tắc đường nên thường đánh thức trẻ từ 6h sáng để làm các việc vệ sinh cá nhân, sau đó 6h30 đã ra khỏi nhà và đưa con đến trường, đứa con ngồi sau xe nhiều lúc vẫn còn mơ hồ, chưa tỉnh hẳn.

Có nhiều lý do khác nhau để giải thích cho vấn đề này, nhưng chủ yếu là phụ huynh muốn đưa con đi học sớm để đi làm đúng giờ và để tránh ùn tắc giao thông tại các nút giao thông.

Một số phụ huynh lo ngại việc lùi thời gian vào học có thể làm gia tăng tình trạng ùn tắc giao thông trên các tuyến đường, lo ngại này không phải là không có cơ sở nếu xét về hạ tầng giao thông của Hà Nội. Còn nhiều vấn đề cần giải quyết.

Nguyên nhân tiếp theo là do giờ giấc làm việc của các bậc phụ huynh. Hầu hết các cá nhân bắt đầu làm việc lúc 8h sáng và thời gian đi làm từ nhà đến cơ quan dao động từ 20 đến 40 phút tùy theo ngày.

Có những ngày đặc biệt có thể đi sớm hơn hoặc muộn hơn. Việc phụ huynh cho con đi học sớm được lý giải là do gia đình không bố trí được người chở con đi học và họ lo ngại việc để con một mình đi đến trường do lo ngại về vấn đề an toàn giao thông và một loạt các vấn đề khác.

Một nguyên nhân nữa là do nhiều trường học hiện nay không có dịch vụ đưa đón học sinh. Nhiều gia đình sẵn sàng về việc lùi thời gian đến trường để con có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi nhưng họ vẫn phải đảm bảo cho con đi học an toàn mà không cần cha mẹ đi cùng. Họ muốn các trường học sẽ bố trí xe đưa đón học sinh và nhân viên hỗ trợ vấn đề điểm danh và những vấn đề liên quan khi con đã lên trên xe và đã đến trường an toàn và đúng giờ.

Còn nhiều lý do bổ sung, nhưng tựu trung lại, vấn đề lùi thời gian vào học cũng là một vấn đề đáng quan tâm, nếu tôi nhớ không nhầm thì vấn đề này cũng đã được thảo luận trong những năm 2010-2011. Nhưng sau đó thì mọi thứ vẫn vậy, chưa có gì thay đổi hoặc thay đổi không đáng kể. Các bạn suy nghĩ như thế nào về vấn đề này?

Tôi hy vọng những cuộc tranh luận dư luận lần này, sẽ có một phương án hợp lý được đưa ra.

N.C.H.Q

>>Bài viết không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net. Gửi bài tại đây.