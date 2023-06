Bài tập giúp Jennifer Aniston giữ dáng ở tuổi U60

Jennifer Aniston tập luyện theo phương pháp 15-15-15 và nhịn ăn sáng mỗi ngày để có vóc dáng săn chắc và cơ thể khỏe mạnh ở tuổi 54.

Jennifer từng tin vào triết lý tập luyện "không đau đớn, không thành công" và tập trung vào cardio, HIIT (bài tập đốt mỡ), kháng lực, nâng tạ với mức cân cao. Tuy nhiên, nữ diễn viên sau đó thừa nhận phương pháp này không phù hợp với cơ thể, dễ khiến cô kiệt sức và đình trệ.

Hiện, cô tự thiết lập bài tập tối giản hơn, gọi là phương pháp 15-15-15, với 15 phút đạp xe, 15 phút chạy bộ trên máy và 15 phút trên máy tập chéo (kết hợp cả chân lẫn tay).

"Tôi bị chấn thương vào mùa thu năm ngoái và chỉ có thể tập Pilates, môn tôi thực sự yêu thích. Nhưng bộ môn này không giúp tôi vận động mạnh để toát mồ hôi. Sau khi hồi phục, tôi đã thực hiện lại bài tập 15-15-15", cô nói, hôm 7/6.

Các chuyên gia cho biết việc chia một buổi tập cardio thành nhiều bài nhỏ khác nhau sẽ làm giảm cảm giác nhàm chán, giúp vận động được nhiều nhóm cơ.

Theo Viện Y tế Quốc gia Anh (NHS), độ tuổi mãn kinh trung bình của một phụ nữ là khoảng 51. Chelsea Labadini, huấn luyện viên thể hình chuyên nghiệp, cho biết phương pháp 15-15-15 của Jennifer giúp tăng mật độ xương ở thời điểm cơ thể bắt đầu lão hóa.

"Chạy là hoạt động chịu lực, giúp thúc đẩy sản sinh tế bào xương, cần thiết cho xương mới phát triển", cô giải thích.

Jennifer Aniston tập tạ trong một quảng cáo dụng cụ thể thao. Ảnh: Pvolve

Tuy nhiên, Labadini cũng cho biết chị em nên tránh sử dụng bài tập này hàng ngày nếu muốn xây cơ. Thay vào đó, mọi người nên tập trung vào đẩy tạ. Theo cô, phụ nữ ở độ tuổi như Jennifer sẽ hưởng lợi nhiều từ việc tập kháng lực, vì nó giúp duy trì khối lượng cơ đã mất khi già đi.

Bên cạnh chế độ tập luyện lành mạnh, Jennifer cũng nhịn ăn sáng. Đây là một phần của phương pháp nhịn ăn gián đoạn - thuật ngữ mô tả chế độ ăn uống và nhịn ăn có chu kỳ. Phương pháp giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu thụ thức ăn hoàn toàn, đồng thời giới hạn nghiêm ngặt lượng calo dung nạp.

Có hai hình thức nhịn ăn gián đoạn: hạn chế thời gian ăn trong ngày (ăn từ 6-8 giờ và nhịn ăn trong 16-18 giờ còn lại) hoặc nhịn ăn liên tục trong vòng 16 đến 24 giờ, hai lần một tuần.

Khác với những xu hướng ăn kiêng nổi tiếng, bị thổi phồng trên mạng xã hội, nhịn ăn gián đoạn được nhiều chuyên gia ủng hộ, có nghiên cứu về lợi ích rõ ràng. Chế độ này được một số bác sĩ khuyến nghị cho người bệnh tiểu đường tuýp 2, hoặc người cần giảm cân.

Một số nghiên cứu cho thấy nhịn ăn gián đoạn có thể giúp giảm cân, cải thiện trí nhớ và hoạt động tinh thần, sức khỏe tim mạch, bệnh tiểu đường tuýp 2. Đây cũng là phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư.

Jennifer Aniston sinh năm 1969, là diễn viên nổi tiếng người Mỹ. Sau thành công của series Friends, cô nhanh chóng trở thành sao hạng A tại Hollywood và chuyển sang đóng phim điện ảnh. Cô thành công với các tác phẩm hài lãng mạn như The Break-up (2006), Marley & Me (2008), Just Go With It (2011)... Năm 2019, cô trở lại đóng phim truyền hình với series The Morning Show và nhận một giải Quả Cầu Vàng.

Thục Linh (Theo Women's Health)