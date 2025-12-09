Bốn bài bổ trợ một chân tăng sức mạnh cho runner

Các bài bổ trợ split squat, step up hay deadlift giúp runner cải thiện thăng bằng, tăng lực đạp và giữ form ổn định, phù hợp chuẩn bị cho VnExpress Marathon Hải Phòng ngày 21/12.

Chạy bộ là chuỗi những lần tiếp đất và đạp người đi bằng từng chân riêng lẻ. Vì vậy, sức mạnh của từng bên chân quyết định độ ổn định thân trên, khả năng giữ trục hông và hiệu quả mỗi bước chạy. Canadian Running Magazine gợi ý bốn bài tập đơn giản giúp runner rèn sức mạnh, tăng kiểm soát cơ và hạn chế lệch bên.

Bốn động tác bổ trợ một chân tăng sức bền cho runner

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Physiology cho thấy người chạy thường xuyên thực hiện các bài tập một chân cải thiện rõ rệt thăng bằng, tốc độ tăng tốc và lực đạp ngay sau một chu kỳ tập ngắn.

Runner nên chọn những động tác mang lại cảm giác tự nhiên và duy trì tập vài lần mỗi tuần. Nếu một bên chân khó hơn, nên dành thời gian cho bên đó nhiều hơn thay vì cố gắng giữ số lần tập đều nhau.

Bộ bài tập phù hợp trước hoặc sau mỗi buổi chạy và hữu ích cho giai đoạn chuẩn bị VnExpress Marathon Hải Phòng 2025, diễn ra ngày 21/12. Giải bước sang mùa thứ ba với một số điều chỉnh trên cung đường 5km và 10km, dự kiến thu hút đông đảo runner hướng đến mục tiêu cải thiện thành tích cá nhân.

Hải Long