Bài học 'lương 450 nghìn đồng mua được nhà' cho Gen Z

Thế hệ công nhân những năm 90 với mức lương ít ỏi vẫn tích góp mua đất, xây nhà, để lại nhiều bài học 'quyết tâm kiếm sống'.

"Cuối năm 1996 tôi vào công ty FDI sản xuất trong một khu công nghiệp ở tỉnh lân cận TP HCM làm việc. Công việc của tôi là quản lý sản xuất, mức thu nhập của tôi thì không bàn đến.

Nhánh sản xuất tôi quản lý lúc đầu có khoảng 120 người bao gồm công nhân, trưởng chuyền và kỹ thuật viên. Khoảng 60% công nhân ở xa đến làm việc tự thân với cuộc sống xa gia đình khi mới hết trung học phổ thông. Họ thuê trọ ở ghép với nhiều người.

Mức lương về tay khởi điểm lúc đó là 450 nghìn đồng, làm việc theo 3 ca. Khi làm việc ca 1, hết ca là họ chịu khó tăng ca đến 18h rồi ăn cơm công ty xong ra về. Hôm nào hàng hóa nhiều thì được tăng ca thêm. Khi làm ca 2 (14~22h) thì tranh thủ tăng ca 1. Giai đoạn những năm 2000 giá một lô đất 100 m2 khoảng 12-15 triệu đồng, nên hầu hết họ đã mua được đất rồi xây nhà nhỏ để ở thay cho phòng trọ.

Khi có tiền họ xây nối tiếp dần dần hình thành được cái nhà khang trang. Rồi tiếp tục mua thêm đất để dành. Bây giờ họ đã ngoài 50 tuổi, vẫn làm công nhân vài năm nữa về hưu. Có nhà, có đất, nhiều người còn có đất rộng xây trọ cho thuê, con cái học ra trường đi làm ổn định".

Độc giả nickname Hung U60 kể như trên, rằng gần 30 năm trước, với đồng lương chỉ 450.000 đồng nhưng nhờ miệt mài tăng ca, dồn tiền mua đất, cất nhà mà nhiều lao động xa quê đã có nhà. Bình luận được viết sau bài Tôi không thể khuyên con Gen Z 'nhịn uống trà sữa để mua nhà'.

Trong bài viết này, tác giả kể được bố mẹ cho một căn nhà, tuy nhiên đến lượt mình lại không đủ sức mua nhà cho hai con. Đồng thời, với đồng lương của con cũng không thể tự thân mua được nhà. Tác giả đặt câu hỏi: "Bản thân năng lực trung bình nhưng được bố mẹ cho nhà, còn cơ hội nhà ở của hai con tôi sẽ thế nào?".

Nhiều độc giả thảo luận xung quanh vấn đề này. Độc giả nickname doanvophiphung1203 thẳng thắn: "Vấn đề là phần đông mọi người đều năng lực trung bình, kiếm tiền trung bình. Nếu ai cũng đòi nhà thành phố lớn, trung tâm thành phố thì nhà đâu mà đáp ứng cho hết.

Muốn đeo vương miện cũng phải chịu được sức nặng của vương miện. Tương tự muốn mua nhà phải chấp nhận liều lĩnh kinh doanh để có lợi nhuận cao, phải nghiên cứu làm nghề tay trái để tăng thu nhập.

Phải làm không ngừng nghỉ để có nhà. Chứ làm đủ sống mà đòi có nhà, tài chính bố mẹ cũng trung bình, thì đòi hỏi có nhà sao được?".

Cùng thảo luận về chuyện năng lực kiếm tiền, độc giả nickname quynn2374 cho rằng: "Kinh nghiệm tài chính của tác giả đề cập là vấn đề chi tiêu gia đình, tiết kiệm, làm công ăn lương... để mua nhà?

Hầu hết những người mua nhà ở thành phố lớn được là: gia đình có sẵn tài chính, thu nhập cao do thực sự có năng lực kiếm tiền, có sự phấn đấu vượt bậc, hoặc những người có tính quyết đoán vào đúng thời điểm... Còn lại hầu như tôi thấy trong bài viết tác giả luôn nghĩ tới 'làm công ăn lương cơ bản' thì bao giờ mới có tiền mua được nhà?

Theo tôi chỉ có một chút kinh nghiệm về dạy con khi đã đi làm: tích góp từ lương ban đầu và đầu tư sớm nếu có thể (vàng, cổ phiếu, trái phiếu, tiết kiệm... tỷ lệ đầu tư theo danh mục phân bổ rủi ro) và đầu tư cho kiến thức/mối quan hệ... và kiếm tiền từ những hiểu biết của mình về nền kinh tế và tận dụng cơ hội trong các mối quan hệ.

Đồng thời, sử dụng kiến thức để làm giàu cho bản thân trong suốt quá trình đi làm... như phấn đấu lên vị trí cao hơn trong công việc (thu nhập và phúc lợi cao hơn, biết nhiều thông tin có lợi và tư duy và tầm nhìn sẽ tốt hơn và quyết định đầu tư mang lại lợi nhuận tốt hơn... hiển nhiên sẽ chịu nhiều áp lực hơn nhân viên, cấp thấp hơn...)

Sau đó đem số vốn mình có được nhân đôi, nhân ba theo thời gian, và đặc biệt tận dụng đòn bẩy tài chính có tính toán dòng tiền cho những quyết định đầu tư táo bạo của mình thì mới mong cải thiện được nhiều tài chính trong tương lai".

Đây cũng là câu chuyện cá nhân của độc giả nickname jes.june2000:

"Tôi ra trường năm 2015, đi làm lương khởi điểm chỉ có 6 triệu đồng, nhà nghèo nên sống khá tiết kiệm từ thời sinh viên, đến khi đi làm cũng vậy. Đồng lương ít ỏi không dám đu theo đồng nghiệp sáng ly cà phê, nước cam rồi chiều lại trà sữa, đồ ăn vặt. Cũng dành dụm lắm đến lúc lập gia đình tiết kiệm được 300 triệu đồng gửi bố mẹ.

Sau này hai vợ chồng gom được 500 triệu đồng là mua chung cư đầu tiên năm 2020. Cứ nhìn giá nhà tiền tỷ cũng sợ hãi, nhưng nghĩ lại nếu không ráng tiết kiệm từ những ngày đầu tiên đi làm thì không biết bao giờ mới đủ chút vốn mà đặt cọc mua chung cư nữa.

Mặc dù bây giờ giá nhà cao, nhưng lương cũng cao hơn so với ngày xưa. Các bạn trẻ nếu tiết kiệm 5-10 năm gom góp lại cũng đủ cọc mua nhà và trả dần. Chứ đòi 10 năm mua đứt thì cũng không dễ. Thời nào cũng vậy".

