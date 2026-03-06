10 phút lãng phí vì chiếc xe tay ga khóa cổ chắn lối ra ở bãi giữ xe

Tôi mất 10 phút loay hoay vì chiếc xe tay ga nặng nề, khóa cổ, dựng chắn lối ra phía sau xe tôi.

Một hôm khi xuống bãi xe cơ quan để lấy xe về nhà như thường lệ, tôi lại gặp một tình huống quen thuộc: Xe của mình nằm phía trong, còn phía ngoài là một chiếc xe tay ga to, dựng chắn phía sau và khóa cổ. Chủ xe không có ở đó.

Muốn lấy xe, tôi buộc phải tự xoay xở. Chiếc xe khá nặng, tay lái bị khóa nên gần như không thể dắt bình thường. Tôi phải nhích từng chút một, kéo ra, xoay lại, rồi mới tạo được khoảng trống để đưa xe mình ra ngoài.

Khi đã lấy được xe, câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Nếu để chiếc xe kia nằm lệch giữa lối đi, người đến sau sẽ lại vướng. Thế là tôi lại quay vào, dắt chiếc xe đó về gần đúng vị trí ban đầu. Nhìn đồng hồ, gần mười phút đã trôi qua chỉ để lấy chiếc xe của mình ra khỏi bãi.



Ở những bãi gửi xe đông người, việc phải di chuyển xe của nhau là điều gần như tất yếu. Ai đến trước thường để xe vào phía trong, người đến sau để phía ngoài. Khi cần lấy xe, chúng ta vẫn thường giúp nhau dắt tạm vài chiếc xe ra để mở lối. Đó là một kiểu hợp tác trong thầm lặng rất quen thuộc trong đời sống đô thị.

Nhưng sự hợp tác ấy chỉ vận hành trơn tru khi chiếc xe có thể được di chuyển dễ dàng. Một chiếc xe khóa cổ, nhất là loại xe ga nặng, lập tức biến việc đơn giản ấy thành một bài toán khó.

Người khóa cổ xe có thể chỉ làm theo thói quen, hoặc đơn giản là muốn cẩn thận hơn với tài sản của mình. Nhưng khi xe đã gửi trong bãi có bảo vệ và thẻ giữ xe, việc khóa cổ thêm đôi khi không làm tăng đáng kể mức độ an toàn, trong khi lại có thể gây khó khăn cho người khác.

Những không gian công cộng như bãi gửi xe hoạt động trôi chảy nhờ những quy tắc rất nhỏ và phần lớn là tự giác: để xe gọn gàng, nhường chỗ cho người đến sau, và để xe ở trạng thái người khác có thể dịch chuyển khi cần.

Mỗi người chỉ cần nghĩ thêm một chút cho người xung quanh, những phiền toái không đáng có sẽ tự nhiên biến mất. Và một bãi xe chật chội đôi khi vẫn có thể trở thành một không gian rất dễ chịu - chỉ nhờ vào ý thức chung của những người sử dụng nó mỗi ngày.



Nhìn chung, ở cơ quan, trường học, bệnh viện hay những khu dân cư đông đúc, bãi gửi xe thường là một không gian rất khiêm tốn. Diện tích không lớn, nhưng mỗi ngày lại tiếp nhận hàng chục, thậm chí hàng trăm lượt xe ra vào. Chỉ cần vài chiếc xe dựng lệch, một chiếc khóa cổ chắn lối, hay một khoảng trống bị bỏ phí, cả bãi xe lập tức trở nên chật chội và rối rắm.

Một điều thú vị là trật tự của một bãi xe hiếm khi phụ thuộc hoàn toàn vào người trông xe hay vào những tấm biển nhắc nhở. Nó chủ yếu dựa vào cách cư xử rất nhỏ của từng người gửi xe.

Khi mỗi người dựng xe ngay ngắn, để xe gọn gàng và nghĩ đến người đến sau, không gian ấy tự nhiên vận hành trôi chảy như một thói quen chung. Ngược lại, chỉ cần vài hành động thiếu để ý, sự thuận tiện của cả tập thể sẽ bị phá vỡ.

Vì thế, văn hóa bãi xe thực ra không nằm ở những quy định phức tạp, mà ở những lựa chọn rất nhỏ của mỗi người.

Chỉ cần chậm lại vài giây để dựng xe thẳng hàng, để xe ở vị trí hợp lý, hoặc để chiếc xe ở trạng thái người khác có thể dịch chuyển khi cần, chúng ta đã góp phần làm cho không gian chung trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Vũ Thị Minh Huyền