'Bạch tuộc giận dữ' tấn công du khách

AustraliaLance Karlson không ngờ mình gặp phải những con bạch tuộc hung hăng trong chuyến đi tắm biển cùng vợ con.

Lance Karlson đang định xuống biển tắm gần resort anh và gia đình đang nghỉ ở vịnh Geographe, thì phát hiện ra thứ gì đó như đuôi của một con cá đuối trồi khỏi mặt nước và tấn công một con mòng biển.

Bế con gái hai tuổi lại gần, Karlson nhận ra đó là một con bạch tuộc. Anh quay video thì bất ngờ con vật vươn xúc tu về phía mình. "Nó tấn công chúng tôi, quả là một cú sốc", Karlson nói.

Dựng xong lều chống nắng trên bãi biển, Karlston lại xuống lặn. Khi đang bơi, anh bỗng thấy thứ gì đó bám trên cánh tay, sau đó có cảm giác châm chích mạnh hơn trên cổ và lưng.

"Kính lặn bị mờ hơi, nước biển bỗng đục ngầu, tôi nhớ mình bị sốc và bối rối" Karlson cho biết. Nam du khách nhanh chóng bơi vào bờ và thấy những dấu vết của xúc tu bạch tuộc trên cánh tay, cổ và lưng. Vì không có dấm, Karlson đổ soda lên vùng da đỏ để hạn chế tổn thương, và cảm giác châm chích lập tức biến mất.

Gần đây Karlson đăng video quay vào ngày 18/3 với chú thích: "Con bạch tuộc giận dữ nhất vịnh Geographe!". Bài đăng của anh được chia sẻ rộng rãi.

'Bạch tuộc giận dữ' tóm cổ du khách Video: Lance Karlson

Judit Pungor, nhà nghiên cứu về bạch tuộc tại Đại học Oregon, cho rằng Karlson có thể đã tình cờ gặp "một trong những loài sứa có xúc tu phổ biến ở vùng biển Australia", bởi bạch tuộc "không có nọc độc trong xúc tu".

Còn Peter Ulric Tse, giáo sư tại Đại học Dartmouth, nhận định hành vi của con bạch tuộc trên cho thấy nó đang gửi tín hiệu xua đuổi Karlson, hơn là có ý định hại "kẻ xâm phạm" lãnh thổ. Ông cho rằng thậm chí nó có thể đang "chơi đùa" khi vươn xúc tu về phía nam du khách.

Trong khi đó, Karlson bất ngờ khi video của mình thu hút sự chú ý đặc biệt trên mạng xã hội. Anh thú thực, mình sợ hãi nhưng không thù hận con vật. "Vùng biển đó rõ ràng là lãnh địa của bạch tuộc. Tôi lo mọi người sẽ nghĩ về bạch tuộc theo hướng tiêu cực. Chúng là những sinh vật tuyệt vời, và có những cảm xúc mạnh mẽ như con người", anh bày tỏ.

An An (Theo New York Times)