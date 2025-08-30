Bác sĩ tiết lộ bài tập đơn giản giúp giảm nguy cơ đau tim

Một bác sĩ phẫu thuật tim mạch ở Mỹ cho biết chỉ cần nửa giờ đi bộ nhanh có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ đau tim.

Các nghiên cứu cho thấy tập thể dục thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh hiểm nghèo, bao gồm bệnh tim, đột quỵ, tiểu đường type 2 và ung thư. Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) khuyến nghị tất cả người trưởng thành nên vận động thể chất mỗi ngày, lý tưởng nhất là kết hợp các bài tập tăng cường cơ bắp và aerobic, với mục tiêu đạt 150 phút mỗi tuần.

Mới đây, bác sĩ tim mạch người Mỹ, tiến sĩ Dmitry Yaranov, đã cảnh báo rằng việc vận động nhiều hơn mỗi ngày, dù chỉ vài phút mỗi lần, cũng có thể làm giảm đáng kể nguy cơ hình thành "các cục máu đông chết người" - nguyên nhân làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về tim.

Trong một video trên Instagram đã thu hút hơn 3,6 triệu lượt xem, ông nói: "Hầu hết bác sĩ không bao giờ đề cập đến điều này. Bạn không chỉ có một trái tim, mà là hai. Trái tim thứ nhất nằm trong lồng ngực. Trái tim thứ hai nằm ở bắp chân của bạn".

"Mỗi bước đi, mỗi lần nhón gót, mỗi cử động co cơ đều đẩy máu trở về trái tim thật sự của bạn, duy trì sự sống cho hệ tuần hoàn và ngăn chặn các cục máu đông chết người hình thành", ông nói.

"Nhưng vấn đề là lối sống hiện đại đang giết chết nó", Dmitry giải thích, thêm rằng chúng ta ngồi hàng giờ liền, đi bộ ít hơn bao giờ hết nên mất dần cơ bắp khi về già.

Ngoài ra, vị bác sĩ cho rằng khi "trái tim thứ hai" của bạn suy yếu, trái tim thứ nhất buộc phải làm việc vất vả hơn. Tuần hoàn máu chậm lại, cơ thể bắt đầu sưng phù, huyết áp tăng và nguy cơ suy tim tăng vọt.

"Hãy vận động, đi bộ hàng ngày, nhón gót ngay tại bàn làm việc, đi thang bộ. Hãy giữ cho cơ bắp chân của bạn khỏe mạnh suốt đời", bác sĩ khuyên.

Người dân tập thể dục ven sông Hàn, Đà Nẵng, tháng 5/2024. Ảnh: Nguyễn Đông

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng đi bộ 10.000 bước mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ung thư và tử vong sớm. Tuy nhiên, các nghiên cứu khác lại cho rằng chỉ cần 7.000 bước mỗi ngày là đủ để giảm nguy cơ mất trí nhớ, bệnh tim và một số loại ung thư.

Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy tốc độ đi bộ cũng quan trọng không kém. Tháng trước, các nhà khoa học Mỹ sau khi nghiên cứu hơn 79.850 người trưởng thành đã phát hiện ra rằng một quãng đi bộ nhanh và ngắn còn có lợi hơn cả việc đi bộ với tốc độ chậm trong ba giờ.

Hoàng Dung (Theo Mail)