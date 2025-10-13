Bác sĩ tiêm peptide từ não lợn, truyền siêu dưỡng chất để 'cải lão hoàn đồng'

AnhBác sĩ Mohammed Enayat, 41 tuổi, áp dụng nhiều phương pháp cực đoan, gồm tiêm peptide chiết xuất từ não lợn, với mục tiêu sống lâu, khỏe mạnh và có tuổi sinh học như thanh niên.

Được mệnh danh là "phiên bản Anh" của tỷ phú lập dị Mỹ Bryan Johnson, bác sĩ Mohammed Enayat luôn đặt sức khỏe lên hàng đầu. "Là một bác sĩ, tôi chứng kiến nhiều bệnh nhân ở tuổi 50, 60 có sức khỏe rất tệ, phải dùng nhiều loại thuốc, nằm liệt giường, đi lại khó khăn và trầm cảm", ông chia sẻ. "Một khi sức khỏe xuống dốc, nó thường không thể tốt hơn. Tôi muốn ngăn chặn bản thân khỏi những căn bệnh hoàn toàn có thể phòng ngừa được".

Mục tiêu của ông không chỉ là sống lâu, mà quan trọng nhất là "sống khỏe nhất có thể". Bác sĩ Enayat hiện điều hành HUM2N, một phòng khám chuyên về kéo dài tuổi thọ ở quận South Kensington, London. Để duy trì sự trẻ trung, ông thường xuyên tiêm thuốc, dùng vô số thực phẩm bổ sung và thực hiện liệu pháp oxy cao áp, phương pháp hít thở oxy tinh khiết trong buồng điều áp để tăng cường oxy cho cơ thể, giúp vết thương mau lành và đẩy nhanh quá trình phục hồi.

Phương pháp của ông có nhiều điểm tương đồng với tỷ phú Bryan Johnson, 48 tuổi, người gây tranh cãi khi truyền huyết tương của con trai vào cơ thể. Nhờ các liệu pháp này, Johnson được cho là có trái tim của người 37 tuổi và dung tích phổi của thanh niên 18 tuổi.

Bác sĩ Mohammed Enayat. Ảnh: Rii Schroer

Năm 38 tuổi, bác sĩ Enayat từng đạt được tuổi sinh học là 24, trẻ hơn 14 tuổi so với tuổi thật. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm gần đây ở tuổi 41 cho thấy tuổi sinh học của ông đã tăng lên 35 do thay đổi lối sống.

"Tôi nhìn lại những gì đã thay đổi và nhận ra mình bắt đầu phải di chuyển hai tiếng mỗi ngày để đi làm. Áp lực kinh doanh cũng khiến tôi không còn đưa ra những quyết định tốt nhất về chế độ ăn uống và lối sống", ông giải thích.

Sau khi tuổi sinh học tăng vọt 11 tuổi, bác sĩ Enayat quyết tâm "trở lại tuổi đôi mươi". Ông nhận ra mình đã thực hiện các liệu pháp ít thường xuyên hơn, như liệu pháp oxy cao áp, chỉ số insulin trong máu cũng bắt đầu tăng nhẹ.

Để chống lại quá trình lão hóa, bác sĩ Enayat áp dụng một loạt biện pháp can thiệp sâu. Ông thường xuyên tiêm Cerebrolysin, một loại peptide (chuỗi dài các axit amin được cơ thể tự sản sinh để tổng hợp protein) chiết xuất từ não lợn, để giữ cho não bộ năng động và khỏe mạnh. Ông cũng truyền tĩnh mạch các siêu dưỡng chất như magiê và vitamin C để bù đắp bất kỳ sự thiếu hụt nào trong cơ thể.

Để xử lý tình trạng "đường chân tóc bị thụt lùi", ông tiêm exosome, các phân tử truyền tin siêu nhỏ giữa các tế bào, vào da đầu. Ngoài ra, ông còn thực hiện liệu pháp lăn kim vi điểm tần số vô tuyến kết hợp năng lượng laser, gọi đây là "giải pháp thay thế botox".

Thông qua xét nghiệm máu, bác sĩ Enayat phát hiện mình mắc "hội chứng ruột rò rỉ". Để khắc phục, ông tạm thời cắt các sản phẩm từ sữa khỏi chế độ ăn và sử dụng một loạt thực phẩm bổ sung từ men vi sinh đến enzyme tiêu hóa. Ông cũng dùng một loại peptide có tên MOTS-c sau khi nhận thấy "cortisol đang tăng và tuyến thượng thận đang mệt mỏi", một tình trạng thường thấy ở các CEO hoặc những người làm việc căng thẳng.

Sau khi nhận thấy mỡ tích tụ ở vùng bụng dưới, ông bắt đầu chiến dịch "tạm biệt bụng mỡ" bằng peptide MOTS-c, kết hợp các chất bổ sung khác.

Để đối phó với căng thẳng từ việc đi lại, ông tập thiền và các bài tập thở trên đường đi làm, đồng thời viết nhật ký trên đường về. Enayat cũng kỷ luật hơn trong công việc, đặt ra ranh giới nghiêm ngặt về thời gian họp và gặp bệnh nhân để có thể về nhà vào một giờ hợp lý.

"Tôi đã giảm bớt các yếu tố kích thích như mạng xã hội, không xem những nội dung vô bổ hút cạn năng lượng", ông nói.

Về dinh dưỡng, bác sĩ Enayat ăn tối ít nhất ba tiếng trước khi ngủ. Ông ăn chay hai lần một tuần để tăng cường chất xơ và đảm bảo nạp 1,5 gram protein trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Sau bữa trưa, ông không tiêu thụ bất kỳ loại carb nào để cơ thể nhanh chóng vào trạng thái nhịn ăn.

Bác sĩ thực hiện nhịn ăn gián đoạn mỗi sáng và chỉ ăn bữa đầu tiên vào buổi trưa. Ông còn đeo nhẫn Oura để theo dõi giấc ngủ, đặt mục tiêu ngủ sâu hai tiếng và ngủ REM (giấc ngủ chuyển động mắt nhanh) ít nhất một tiếng mỗi đêm.

Khi được hỏi liệu có muốn sống đến 100 tuổi, ông trả lời: "Tôi không quan tâm đến con số, mà là chất lượng cuộc sống. Nếu tôi 100 tuổi và khỏe mạnh, chắc chắn rồi. Nhưng nếu 100 tuổi mà ốm yếu, sống một cuộc đời suy nhược, thì có lẽ là không".

Bình Minh (Theo Telegraph, DM)