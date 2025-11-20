Bác sĩ Nhật Bản giảm 25 kg nhờ ăn trứng thay cơm

Bác sĩ Nhật Bản Teruaki Kawanishi giảm từ 128 kg xuống 103 kg, trị dứt gan nhiễm mỡ và bệnh gout sau hai năm thay thế hoàn toàn tinh bột bằng trứng.

Tiến sĩ Teruaki Kawanishi là chuyên gia gan mật, tốt nghiệp trường Y Đại học Hokkaido năm 1992 và hiện là Giám đốc Phòng khám Gan Sapporo ở tỉnh Hokkaido. Với hơn 25 năm kinh nghiệm, ông đồng thời là chuyên gia về Nội khoa, Gan Mật, Tiêu hóa và Siêu âm Y học tại Nhật Bản.

Sau khi vật lộn với chứng béo phì (lên tới 128 kg) và gan nhiễm mỡ, ông tự nghiên cứu và áp dụng thành công "Phương pháp ăn kiêng Nikotama", giúp bản thân giảm 25 kg trong ba năm, vượt qua bệnh tật. "Nikotama" nghĩa là hai quả trứng. Cốt lõi của nó là thay thế một bữa ăn tinh bột (thực phẩm chủ yếu như cơm, bánh mì) bằng hai quả trứng. Phương pháp ăn kiêng Nikotama được trình bày trong cuốn sách của ông, đã giúp hơn 1.000 bệnh nhân béo phì và bệnh gan cải thiện sức khỏe đáng kể.

Ảnh minh họa: TVBS

Phương pháp của Kawanishi tập trung vào việc loại bỏ hoàn toàn các nguồn tinh bột phổ biến như cơm, mì, bánh mì và thay thế bằng trứng. Ông vẫn duy trì tiêu thụ các loại thực phẩm khác như bình thường. Nhờ protein trong trứng tạo cảm giác no lâu, bác sĩ không cảm thấy đói và chỉ cần ăn thêm một lượng nhỏ trái cây giữa các bữa chính.

Kết quả sau hai năm kiên trì, Kawanishi giảm thành công 21 kg. Các chỉ số sức khỏe cải thiện rõ rệt, chức năng gan trở về mức bình thường, tình trạng rối loạn nhịp tim và bệnh gút biến mất.

Cơ chế giảm cân này phù hợp với quan điểm của nhiều chuyên gia quốc tế. Tiến sĩ Osama Hamdy, chuyên gia dinh dưỡng và béo phì tại Trường Y Harvard (Mỹ), đánh giá trứng là nguồn protein chất lượng cao, ít calo nhưng giàu vi khoáng. Thực phẩm này thúc đẩy quá trình trao đổi chất và cần nhiều thời gian để tiêu hóa, giúp người ăn no lâu, từ đó kiểm soát tốt khẩu phần.

Tuy nhiên, việc cắt giảm hoàn toàn tinh bột (carbs) gây ra nhiều tranh luận. Chuyên gia dinh dưỡng Wang Minning (Hong Kong) cảnh báo carbohydrate là nguồn năng lượng thiết yếu. Theo dữ liệu từ Trung tâm Bảo vệ Sức khỏe Hong Kong, một phụ nữ văn phòng cần khoảng 1.800 kcal mỗi ngày. Việc thiếu hụt calo kéo dài dễ dẫn đến mệt mỏi, rụng tóc, mất ngủ, cáu gắt và lạnh tay chân.

Để đảm bảo an toàn, bà Wang khuyến nghị người áp dụng chế độ này nên bổ sung 1-2 khẩu phần carbohydrate chất lượng cao mỗi ngày. Các lựa chọn tốt bao gồm gạo lứt, bánh mì nguyên cám hoặc khoai tây nướng (khoảng một chén nhỏ) để cân bằng dinh dưỡng và duy trì năng lượng cho cơ thể.

Bình Minh (Theo TVBS)